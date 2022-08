Los tipos de lunares en la piel que serían un signo de envejecimiento

Crioterapia: mediante este tratamiento se consigue eliminar los tejidos enfermos de la piel. Su principal característica es la utilización de frío extremo en el área localizada, lo que provoca una destrucción controlada de la lesión. Esta es una práctica no invasiva y que causa unas molestias mínimas al paciente.

Láser vascular o luz pulsada: es una técnica efectiva y no agresiva, también usada para la piel sensible y reactiva, que incide en las manchas de la piel directamente mediante el calor. De esta forma, los tejidos que rodean la lesión no se ven afectados, lo que permite alcanzar unos resultados óptimos.