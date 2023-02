Los trucos para cuidar las articulaciones después de los 60 años

El dolor de rodilla es una condición de salud que jocosamente muchas personas endilgan a la edad, pues aseguran que, después de los 30 años, comienzan los achaques en el cuerpo y esta articulación es una de las primeras en presentar molestias.

No obstante, no es un tema que se deba tratar a la ligera, ya que, en caso de lesión, es una de las más dolorosas y de recuperación lenta, y actualmente existe un gran desconocimiento frente a la forma correcta de cuidar las rodillas, se haga o no ejercicio.

Este tipo de dolor es una afección que puede deberse a diversas causas, que van desde una lesión, pasando por el sedentarismo y la no realización de ejercicios para fortalecer esta parte del cuerpo, hasta una enfermedad inflamatoria o degenerativa como la artritis.

Normalmente, este síntoma se puede presentar en todas las edades, pero comienza a empeorar a medida que pasan los años.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus, la ubicación e intensidad del dolor depende de la causa de origen. Adicional a ello, este síntoma suele ir acompañado de distintas molestias, como la inflamación y rigidez, enrojecimiento y temperatura al tacto, debilidad o inestabilidad, sonidos de crujidos e incapacidad de enderezar completamente la rodilla.

La salud depende, en gran medida, de los hábitos alimenticios y del estilo de vida que las personas lleven. Por ello, existen factores que pueden incidir de manera negativa, como la obesidad, la práctica intensa de deporte, e incluso la edad.

Las articulaciones de las manos son de las que con más frecuencia sufren de artritis. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual forma, muchas enfermedades pueden afectarlas causando dolor y provocando rigidez, enrojecimiento e hinchazón. La mayoría de ellas son crónicas y una de las más comunes es la artritis, que con el tiempo es posible que ocasione graves daños en estas áreas, según indica el instituto de investigaciones médicas Mayo Clinic.

Para contrarrestar los dolores en las articulaciones existen diferentes remedios y el portal Mejor con Salud recomienda los mejores:

1. Aceite de pescado o semillas de linaza: “Los ácidos grasos omega-3 que contienen el pescado y las semillas de linaza, son efectivos para tratar la artritis y el dolor articular. Debido a este componente, la inflamación se disminuye y se consigue reducir el desgaste del cartílago”, indica el portal.

2. Eucalipto: El aceite de eucalipto tiene propiedades analgésicas, antirreumáticas y depurativas, lo cual ayuda a combatir los dolores en las articulaciones.

3. Jengibre: “El jengibre se caracteriza por sus potentes beneficios antiinflamatorios y analgésicos, que pueden ser utilizados tópicamente para reducir el dolor y la hinchazón que se produce en la artritis”, señala Mejor con Salud.

Consejos para cuidar las articulaciones y evitar el dolor

Según el portal de vida sana Rebañando, existen cinco ejercicios prácticos para despedirse del dolor de las articulaciones:

Esta parte del cuerpo es una de las más afectadas por la enfermedad de las articulaciones. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Mover una pelota de tenis debajo del pie.

Subir y bajar los pies en posición de puntillas y luego volviendo a la posición normal. Esto por 10 veces.

Estirar los dedos.

Estirar el arco del pie y los tendones que conectan con talón y los dedos. Hacer un tipo de masaje.

Mover objetos como medias, telas o toalla con los pies.

De otro lado, según el portal Salud180, existen algunas recomendaciones para no acabar el ejercicio diario con aflicciones.

Expertos indican que la gelatina puede ser un remedio muy efectivo para aportar colágeno a las articulaciones. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Baño caliente:

Mientras se está bajo la ducha, el agua caliente logra llevar más sangre a las áreas afectadas por el ejercicio, por lo que el cuerpo se sentirá relajado al salir.

Además, el calor disminuye la tensión y la rigidez de los músculos, por lo que el dolor disminuirá rápidamente. Para un mejor efecto de esta alternativa, algunos deportistas antes de entrar a la ducha hacen uso del vapor.