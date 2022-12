Manzana: así se puede consumir para reducir el riesgo de padecer diabetes

La diabetes es “una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce”, explica la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Añade que con el paso del tiempo una diabetes no controlada daña gravemente distintos órganos y sistemas del cuerpo, especialmente los nervios y vasos sanguíneos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés), la diabetes afecta a una de cada cuatro personas mayores de 65 años de edad en Estados Unidos. Además, entre el 90 % y 95 % de los casos en adultos corresponden a la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 el cuerpo no puede producir o usar bien la insulina presente.

La diabetes es conocida como una enfermedad silenciosa, puesto que no siempre presenta síntomas, aunque esto depende del tipo de diabetes que la persona haya desarrollado y de la etapa de la patología.

Asimismo, la entidad de salud Sanitas señala que “en su fase inicial la diabetes tipo 2 generalmente no produce síntomas y suele ser diagnosticada tras la realización de una analítica clínica rutinaria”. No obstante, hay un momento de la enfermedad en que el organismo comienza “a expresar el hecho de que la glucosa no llegue en cantidades suficientes a las células de los diferentes tejidos y empiece a acumularse en la sangre”, añade.

Para combatir y reducir el riesgo de padecer esta enfermedad existen algunos métodos, el más eficaz es llevar una alimentación saludable evitando los productos cargados de azúcar.

De igual manera, diversas frutas le suministran al organismo distintos nutrientes que también ayudan a prevenir la diabetes y, según el portal Viva mi Salud, una de estas es la manzana, pero se debe consumir en su estado natural para aprovechar todos sus minerales.

La fibra y sus compuestos vegetales como polifenoles son las principales sustancias que tienden a reducir el azúcar en la sangre.

Diabetes: estos son los primeros síntomas de advertencia

Medical News Today, portal especializado en salud, señala algunos de los primeros síntomas de advertencia de que se tiene diabetes.

1. Micción frecuente: los riñones intentan bajar los niveles elevados de azúcar filtrando la sangre. Por eso, quien tiene diabetes, tiene necesidad frecuente de orinar, especialmente en la noche.

2. Aumento de la sed: al orinar constantemente, provoca que el cuerpo pierda agua adicional, la cual causa deshidratación y la persona tenga sed.

3. Tener hambre todo el tiempo: esto ocurre porque en las personas con diabetes la glucosa pasa a la sangre en cantidades insuficientes. “Como resultado, las personas con diabetes tipo 2 suelen sentirse con hambre constantemente, independientemente de qué tan recientemente hayan comido”, detalla Medical News Today.

4. Sentir mucho cansancio: esta enfermedad afecta los niveles de energía de la persona que la padece, causando fatiga y cansancio.

5. Visión borrosa: los niveles elevados de azúcar pueden dañar los vasos sanguíneos en los ojos, contribuyendo a que se tenga visión borrosa.

6. Cicatrización lenta de heridas: demasiada glucosa en el torrente sanguíneo puede dañar los nervios y los vasos sanguíneos, afectando la circulación de la sangre.

7. Parches de piel oscura: pueden aparecer en el cuello, axila o la ingle.

Es oportuno señalar que en caso de presentar algún síntoma se debe consultar a un doctor para recibir el diagnóstico correcto e iniciar un tratamiento lo más rápido posible para así, contrarrestar los diferentes problemas que ocasiona esta enfermedad.