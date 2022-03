Mascotas: cómo educar a un perro para que viva dentro de la casa

Compartir con una mascota representa, para algunas personas, uno de los placeres de la vida. Hay quienes sienten un apego especial por los animales domésticos, especialmente los gatos y los perros. Sin embargo, la convivencia puede verse afectada cuando los “amigos peludos” muestran un comportamiento inadecuado.

Los perros y los gatos son las mascotas más comunes dentro de los hogares, aunque no por eso necesitan un cuidado estrictamente similar. Se trata de dos especies diferentes que requieren atención específica, así mismo, su conducta dentro de la casa es totalmente distinta. De hecho, algunas personas prefieren a los felinos porque “son menos inquietos que los perros”.

La imagen de los perros correteando por todas partes, subiéndose a los muebles y mordiendo todo lo que encuentran a su paso representa una pesadilla para quienes estudian la posibilidad de vincular una mascota de estas características a la familia. De acuerdo con un artículo escrito por la entrenadora canina Mónica González, publicado en el blog del portal Pet n’ go, este comportamiento suele corresponder a una sobreestimulación de los perros cuando son aislados y, de repente, se les da acceso al interior de la casa, por lo que vale la pena tener en cuenta algunos consejos previos.

Otro problema habitual viene cuando los perros tienden a defecar u orinarse dentro de la casa, a pesar de que sean llevados a exteriores para hacerlo o se disponga de tapetes especiales para este fin, similares a las areneras para los gatos. En dado caso, la experta sugiere enseñar a los perros cuál es el lugar correcto para ir al baño, lo cual “implica vigilancia y horarios fijos de comida”.

González recomienda premiar al perro por orinar o defecar en el lugar correcto, de esta manera sembrará un precedente tipo acción-recompensa, el cual es usado en el entrenamiento canino, por ejemplo, al momento de practicar trucos. Aunque hay quienes optan por los regaños, la experta aclara que estos no tienen la efectividad deseada, ya que el mensaje captado por el perro es que no debe hace sus deposiciones en frente de su dueño, pero seguirá haciéndolo cuando no esté siendo observado.

Tener cuidado con la curiosidad

En ocasiones, cuando se integra al hogar a un perro que ya había adquirido hábitos en lugares al aire libre, estar dentro de la casa ―o en cualquier otro espacio cerrado― traerá una serie de consecuencias que, si no son atendidas oportunamente, podrían evolucionar y convertirse en un problema mayor.

Por ejemplo, la curiosidad de los perros conducirá a dinámicas que, aunque sean naturales para él, podrían resultar molestas para los humanos. Por ejemplo, dice la experta en el blog citado, todos los objetos son “juguetes potenciales”. En ese sentido, la mascota interactuará con dicho elemento con mordiscos o lamidas, por lo que no resulta responsable dejarlo solo si aún no se ha familiarizado con el entorno.

Otra opción práctica implica realizar adecuaciones en el hogar ante la llegada de un perro, como retirar cosas que pueda romper, guardar objetos que le causen curiosidad y puedan ser mordidos (como los zapatos), cerrar las puertas de los baños y recámaras, tapar las canecas de basura, entra otras.

Para evitar que el perro muerda cosas que no debe, como los zapatos, es conveniente brindarle juguetes con los que se pueda entretener. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

Calmar su ansiedad

En general, todos los perros necesitan interactuar con el exterior para no verse afectados por el estrés de estar encerrados dentro del hogar. En ese sentido la experta sugiere que las mascotas sean sacadas a pasear o jugar para que estén más tranquilas. El mensaje importante que se debe transmitir al perro es que la casa es el lugar de descanso.

Otra recomendación reitera que el perro no debe ser dejado sin supervisión, especialmente si convive con objetos que le causen curiosidad. Precisamente, para evitar que muerda cosas indeseadas, como el calzado, vale la pena darle juguetes especiales o carnazas que pueda morder mientras está dentro de la casa, de esta manera se mantendrá entretenido.