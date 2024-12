En 2018, durante un debate presidencial a Sergio Fajardo le preguntaron por el páramo más grande del mundo. Él respondió: “En este momento sinceramente no me acuerdo, pero estamos en la época digital, coja el celular, pregunte cuál es el páramo más grande del mundo y se lo dice Google. Así yo no tengo que ocupar espacio en mi memoria con ese dato porque yo no voy para un concurso sino a liderar el país”.

Ese hábito de tercerizar la memoria y consultar los datos en Google se ha generalizado. Cuando hay una discusión sobre una fecha, el buscador resuelve el problema; si no recuerda una cita, el celular lo salva de la confusión y si no sabe cómo llegar a un lugar, está Waze para trazar la mejor ruta. Para la gran mayoría tener ese flujo de información 24/7 en un aparato tan pequeño es una bendición. Pero algunos científicos empieza a preocuparse al respecto.