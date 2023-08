Ni para una segunda cita: estos son los signos del zodiaco más tacaños

¿Existen signos tacaños?

Este signo, regido por el toro y de elemento tierra, se caracteriza por ser tacaño debido a que suelen ser personas no muy generosas o que no suelen invitar a comer o salir a sus allegados o familiares de manera seguida. Asimismo, la astrología expresa que las personas nacidas bajo este signo suelen ser muy gruñones y un poco rencorosos, además, los Tauro consideran constantemente que deben guardar dinero solo para ellos, por lo cual no lo compartirán con los demás.