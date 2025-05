Cinco señales que delatan a una persona con actitudes tacañas, según expertos

Los expertos coinciden en que este rasgo suele estar vinculado a limitaciones en el carácter y a una tendencia a la acumulación, no solo de dinero, sino también de afecto y emociones, explicó la especialista en psiquiatría Laura Villamil, en el programa radial Salud y Algo Más, de W Radio.

En primer lugar, sobre el término “tacaño”, la experta indicó que “ una persona tacaña no quiere gastar ni en sí mismo, así tenga la ropa dañada o tenga una necesidad importante , simplemente por pensar que puede usar ese dinero en una cosa diferente".

Asimismo, subrayó que no solo “les duele gastar en sí mismos”, sino “obviamente en otros”. Y agregó que no solo son tacaños a nivel material, sino también a nivel emocional. “En las relaciones no dan cariño o afecto y piensan solo en sí mismos”.