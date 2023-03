Así funciona el “bar para tacaños”, sirven desde una hoja de lechuga en adelante

Para nadie es un secreto que salir de rumba es un plan que la mayoría de ocasiones sale costoso, gastos de transporte, bebidas y alimentación suelen sumar una cuenta que para muchos es impagable. Para las personas que quieren divertirse con bajo presupuesto llegó el denominado “bar de los tacaños”, es la sensación en redes sociales.

Este establecimiento en realidad se llama Cerveza Tempo y queda en la provincia de en el distrito de Miraflores, Perú. Lo curioso de este lugar es que está hecho para personas que no les gusta gastar mucho dinero en momentos de entretenimiento como la rumba o salir a comer, por esa razón ofrecen platos simples pero económicos.

En el llamado “bar para tacaños” se encuentran platos y bebidas desde 1 sol (1.250 pesos colombianos al cambio actual).

En el llamado “bar para tacaños” se encuentran platos y bebidas desde 1 sol. - Foto: TikTok: @cervezatempo

Al ingresar al bar siempre reciben a su cliente con un par de granos de maní, en video se puede observar una tasa con una porción mínima del alimento.

Lo primero que llama la atención es que la carta del establecimiento es una hoja de cuaderno arrancada en donde se encuentra anotado el menú con lapicero. Dentro de los primeros platillos que se puede observar se encuentra una tajada de jamón o una hoja de lechuga, a un sol cada uno.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, se encuentran vasos de cerveza artesanal por un valor de 12 soles (15 mil pesos colombianos). El día en donde se ofrecen mayor descuento en los productos son los denominados “martes de tacaños”.

El lugar no tardó en generar una ola de comentarios en redes sociales, la publicación en donde presentan su curiosa propuesta ya cuenta con casi 5 millones de reproducciones en TikTok.

Lo primero que llama la atención es que la carta del establecimiento es una hoja de cuaderno arrancada en donde se encuentra anotado el menú con lapicero. - Foto: TikTok: @cervezatempo

Según los propietarios del establecimiento, el lugar está diseñado para que las personas entren en un día normal de bajo presupuesto o para que puedan llevar al típico amigo o pareja tacaña.

“Ya sabrán a quién llevar”, escriben en su publicación viral donde muestran las instalaciones y servicios del lugar.

Contra todo pronóstico, algunas personas han argumentado que este sería un lugar al que no irían debido a sus precios altos. Mientras que otras calificaron de tacaños a los mismos dueños del establecimiento debido a los servicios tan básicos que estarían prestando.

“No sé los tacaños son los clientes o los del bar, por ese precio 😅”; “Que es esooooooo 🤣”; “1 hoja de lechuga 1 sol muy caro 😁”; “Demasiado caro para mi presupuesto”; “Si no me dan mis 5 panes por 1 sol no quiero nada”; “No está mal”; “Se supone que los tacaños son los clientes no el bar 😂”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Una persona tacaña es aquella que siente la necesidad de evitar a toda costa gastar su dinero en cualquier aspecto. Este puede llegar a convertirse en un estado patológico, este comportamiento no solamente puede abarcar el ámbito económico, así lo explica el portal Psicólogo de Cabecera.

“El que es tacaño suele serlo en muchos ámbitos de su vida, no solo en el económico. A la hora de dar cariño, o mostrar sus emociones, se retrae y suele guardarlas para sí mismo o para la persona que considere digna de compartirlo. En el ámbito económico, llaman rápidamente la atención por sus esfuerzos, excesivos, para no gastar demasiado dinero. Ya que el hacerlo, les supone un gran sufrimiento”, explica.

La recomendación de los expertos en temas de salud mental es que aquellas personas que llevan este comportamiento al límite puedan recibir ayuda profesional, puesto que algunas acciones de los tacaños suelen ser rechazadas socialmente, lo que podría generar un problema de mayor gravedad.