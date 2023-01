Nueces: ¿cuántas se deben consumir para perder peso?

Es importante saber que no todo tipo de dieta que afirma la pérdida de peso, es segura. Resulta que tal y como los señala el National Institute Health (NIH), los planes de salud rigurosos son contraproducentes porque limitan la ingesta de muchos alimentos, y por ende, de nutrientes; quienes las siguen, se cansan no solo porque su cuerpo no recibe vitaminas, sino porque el ánimo no les alcanza para continuar, y es por esto, que aumentan de peso.

Por consiguiente, se recomienda consultar con un nutricionista y bajo su supervisión construir un plan adecuado que se adapte a las necesidades del organismo y a su condición física.

“En el caso de la mayoría de las personas que tienen sobrepeso, reducir aproximadamente 500 calorías al día es un buen punto de partida. Si usted puede comer 500 calorías menos por día, debería bajar aproximadamente una libra (450 gramos) por semana”, señala la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus).

Alimentos ricos en agua como el tomate, la piña, la sandía, entre otros, son protagonistas de dietas saludables que contrarrestan trastornos digestivos como el estreñimiento, que se debe a la dureza y grumosidad de las heces que dificultan la evacuación, por lo que se manifiestan otros síntomas como dolores estomacales y/o sudoración.

Los frutos secos también han hecho presencia en los últimos años en dietas equilibradas, por ser alimentos con un contenido calórico no muy alto, pero nutritivo. Sin embargo, los expertos recomiendan un consumo moderado.

Las nueces aportan una serie de nutrientes y beneficios al cerebro. - Foto: Getty Images

Beneficios de los frutos secos

La Clínica Mayo explica que los frutos secos son alimentos compuestos de ácidos, vegetales y grasas insaturadas que al ser incluidos en una dieta balanceada traen muchos beneficios al corazón, sin embargo, no se recomienda su consumo excesivo.

Las propiedades que tienen los frutos secos sobre la salud son: mantener el bienestar de las arterias; evitar la formación de coágulos sanguíneos; reducir la presión arterial e incluso disminuir los riesgos de muerte prematura que de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) en los Estados Unidos la tasa de mortalidad, se debe al consumo de cigarrillo “y la exposición al humo de tabaco en el ambiente”. Por esto, es que las organizaciones de salud instan a los ciudadanos a fomentar hábitos saludables y concurrir a espacios no contaminados.

fruto seco de forma esférica, color blanco crema. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Es entonces que, sugiere consumir frutos secos que no son ricos ni en azúcar ni sal, para que sus efectos sean favorables sobre el corazón. Por ejemplo, las nueces al ser ricos en ácidos grasos como el omega-3, colabora en el crecimiento celular y en el buen funcionamiento muscular, con la capacidad de reducir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.

Cabe mencionar que la Sociedad Chilena de Obesidad, explica que el ácido fítico que se encuentra en alimentos de origen vegetal y también en los frutos secos se considera “antinutriente”, porque los fitatos, no dejan absorber minerales como el zinc, el hierro y el calcio lo sean.

Las nueces son frutos secos que ayudan a reducir el colesterol. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

¿Cuántas nueces se deben consumir para perder peso?

De acuerdo con un la Clínica, los frutos secos son ricos en grasa y como se mencionó anteriormente, si se consumen de manera exagerada tienen un efecto contrario a la pérdida de peso. Por esto, aconseja que los adultos deben consumir entre 4 a 6 porciones a la semana, lo que quiere decir que un puñado de 43 gramos, aproximadamente.

Por su parte, Mejor con Salud añade que se pueden incluir entre comidas para aquellos momentos, en donde se incrementa el apetito, ya que los frutos secos, pueden desarrollar una sensación de llenura.