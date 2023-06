Ojo: estas cuatro señales en el rostro son indicios de que tiene una enfermedad

Los hábitos malsanos son considerados aquellos que perjudican la salud del cuerpo, es decir, que inciden en el desarrollo de enfermedades, como por ejemplo, el consumo de tabaco y la inactividad física, factores de riesgo que pueden dar paso para el desarrollo de enfermedades, o condiciones de salud que no favorecen el organismo, como por ejemplo, el colesterol.

La Clínica Mayo explica que los niveles altos de colesterol no suelen presentar síntomas, y es a través de exámenes médicos que se puede determinar su estado. Más, sin embargo, no ocurre con otras enfermedades en donde estos signos son alerta de que algo no se encuentra bien en el organismo, como:

1. El acné

De acuerdo con la Clínica Mayo, el acné es un trastorno de la piel que aparece “cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas”. Aunque normalmente se asocia con los adolescentes, se debe tener presente que los mayores de edad también lo pueden padecer, sin embargo, es importante consultar con un profesional en la salud, para identificar su causa y darle tratamiento médico.

Igualmente, se debe prestar atención en el caso de las mujeres porque de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus), el acné se puede ver relacionado con el síndrome de ovario poliquístico (SOP), una enfermedad donde hay un aumento de hormonas que no solo causa acné, sino que también puede incitar al crecimiento de vello conocido como hirsutismo o incluso se pueden formar quistes en los ovarios.

El acné es un trastorno de la piel. - Foto: Getty Images/iStockphoto

2. La resequedad en la piel

El aspecto de la piel puede observarse o sentirse seco, por el uso de jabones abrasivos o incluso por la exposición al sol. No obstante, también se debe prestar atención, porque la descamación en la piel se puede ver relacionada con dermatitis atópica, ¿qué es?

El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel explica que la dermatitis atópica generalmente se conoce como un tipo de eccema considerado una afección crónica que provoca irritación, inflamación e incluso lesiones en la piel.

Aunque es una afección que puede aparecer a cualquier edad, los menores suelen ser más propensos. Los síntomas se pueden agravar, por lo que los tratamientos médicos buscan aliviarlos y colaborar con la calidad de vida de una persona.

La piel se puede irritar con el uso de productos abrasivos. - Foto: Getty Images

3. Las manchas en la piel

Estos parches en la piel suelen asociarse con la edad, más exactamente después de los 50 años, como resultado de una excesiva exposición al sol, lo que no quiere decir que los jóvenes no las evidencien, asegura la Clínica Mayo.

Pero, existen unas manchas que aparecen en el rostro, que no necesariamente se pueden relacionar con lo anteriormente mencionado, sino con el deficiente funcionamiento del hígado, así lo asegura Associació Catalana de Malalts d’Hepatitis (ASSCAT), que apunta que estas manchas en la piel pueden ser una alerta de:

Las manchas en la piel están asociadas con la exposición al sol. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Angioma: manchas rojas relacionadas con la cirrosis hepática, debido a que hay una acumulación de vasos capilares.

Ictericia: de acuerdo con la asociación catalana, este tipo de manchas tienen un color amarillento que se asocian con enfermedades como la hepatitis, hígado graso, incluso cirrosis, que, según explica, se debe al incremento de bilirrubina en la sangre.

Hemocromatosis: la enciclopedia médica asegura que esto se debe al exceso de hierro en el cuerpo, y es por esto, que la piel va adoptando un color más oscuro, que en algunos casos se relaciona con alcoholismo.

4. El rostro hinchado

El rostro se puede hinchar a causa de edema que, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), es la acumulación de líquidos en el cuerpo que se presenta por muchos factores, entre ellos, por quimioterapia, sin que esta sea la única causa.