Osteoporosis: cuatro suplementos para prevenirla

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel, la osteoporosis es una enfermedad que hace que los huesos se debiliten y, en consecuencia, se tornen quebradizos. A raíz de esta afección, aumenta el riesgo de sufrir fracturas.

A la osteoporosis se le considera popularmente como una “enfermedad silenciosa”, ya que la persona puede padecerla sin presentar síntomas. En ese sentido, puede pasar inadvertida hasta que ocurre la primera fractura.

Estas rupturas pueden suceder en cualquier hueso, aunque son más frecuentes en las caderas, las vértebras de la columna y la muñeca. Según la fuente consultada, esta enfermedad afecta a hombres y mujeres de todas las razas y grupos étnicos. Así mismo, puede ocurrir a cualquier edad, aunque el riesgo es mayor a medida que se envejece; por ejemplo, para muchas mujeres, la enfermedad comienza a desarrollarse uno o dos años antes de la menopausia.

MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, anota que la osteoporosis es el tipo más común de enfermedad ósea. “Los huesos frágiles y quebradizos pueden ser causados por cualquier cosa que haga que su cuerpo destruya demasiado hueso o que evite que su cuerpo forme suficiente hueso nuevo. Conforme envejece, su cuerpo puede reabsorber calcio y fosfato de sus huesos, en lugar de mantener estos minerales en ellos. Esto hace a sus huesos más débiles”, explica.

La osteoporosis aumenta el riesgo de sufrir fracturas. - Foto: Getty Images

Causas de la osteoporosis

De acuerdo con el citado portal, un riesgo significativo es no contar con suficiente calcio para formar nuevo tejido óseo. En tal virtud, resalta la importancia de mantener una ingesta suficiente de alimentos ricos en calcio y vitamina D.

En ese orden de ideas, el riesgo de sufrir fracturas aumenta si la persona no come suficientes alimentos con calcio y vitamina D, o si su cuerpo no absorbe suficiente calcio de la comida, como puede suceder después de una cirugía de derivación gástrica.

Otras causas incluyen:

Una disminución del estrógeno en las mujeres en el momento de la menopausia y una disminución de la testosterona en los hombres al envejecer.

Estar postrado en una cama debido a una enfermedad prolongada (afecta principalmente los huesos de niños).

Tener ciertas afecciones que causan mayor inflamación en el cuerpo.

Tomar ciertos medicamentos, como determinados medicamentos anticonvulsivos, tratamientos hormonales para el cáncer de próstata o de mama y medicamentos esteroides que se tomen por más de tres meses.

En todo caso, es recomendable acudir a un profesional de la salud para establecer un diagnóstico preciso y definir el tratamiento adecuando en función de las características de cada persona.

La vitamina K es importante para la salud ósea pues participa en la regulación del metabolismo del calcio. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Suplementos para prevenir la osteoporosis

Como punto de partida, una alimentación con cantidades suficientes de calcio y vitamina D es clave para prevenir complicaciones en el sistema óseo por cuenta de la deficiencia de estos nutrientes. Así mismo, existen algunos suplementos que podrían ser de ayuda en el proceso. Por supuesto, antes de consumirlos, es conveniente consultar con un médico de confianza.

El portal Healthline recoge algunos minerales cuyo consumo a manera de suplemento está asociado con la prevención y el tratamiento de la osteoporosis:

Calcio y vitamina D: la presencia de estos dos nutrientes en indispensable. Mientras que el calcio participa en la formación de los huesos y les permite mantenerse fuertes, la vitamina D participa en la absorción de este mineral dentro del organismo.

Magnesio: estudios en adultos han encontrado que las personas que consumen cantidades más altas de este mineral a través de su dieta tienen mejor densidad de masa ósea que los que consumen cantidades más bajas.

Vitamina K: los niveles bajos de vitamina K han sido asociados con el riesgo de sufrir fracturas con mayor facilidad. los niveles bajos de vitamina K han sido asociados con el riesgo de sufrir fracturas con mayor facilidad. La baja densidad ósea también es un efecto relacionado. Este nutriente está presente naturalmente en verduras de hoja verde, como el brócoli y las coles de Bruselas.

Manganeso: según reseña el citado portal, “los estudios de observación han asociado niveles adecuados de manganeso con beneficios para la densidad ósea”.

Los productos lácteos son de los alimentos que más le aportan calcio al organismo. - Foto: Getty Images

Si bien determinados nutrientes tienen fama a la hora de intentar mejorar la densidad ósea, es importante evitar la automedicación y consultar siempre con un profesional de la salud ante de acudir a medicinas o suplementos de cualquier naturaleza.