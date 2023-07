Pérdida de memoria: las frutas que ayudan a prevenirla y mejoran la función cognitiva

La pérdida de memoria se presenta comúnmente con el envejecimiento, etapa en la cual es normal olvidar ciertas cosas como el nombre de una persona, dónde se deja un objeto o el parentesco que se tiene con alguien.

De hecho, Mayo Clinic señala que “estos cambios en la memoria generalmente son manejables y no afectan la capacidad de trabajar, vivir de manera independiente o tener un vida social”.

La pérdida de memoria es una afectación que suele presentarse en la vejez. - Foto: Getty Images

“El envejecimiento normal puede causar algo de olvido. Es normal tener alguna dificultad para aprender material nuevo o necesitar más tiempo para recordarlo. Pero el envejecimiento normal no conduce a una pérdida drástica de la memoria”, indica Medline Plus, sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Sin embargo, en otras ocasiones, la pérdida de memoria puede estar asociada a sufrir alguna enfermedad que se puede presentar en cualquier etapa de la vida, por lo que en estos casos es recomendable asistir ante un trabajador de la salud para que evalúe las causas e inicie el respectivo tratamiento.

“Muchas zonas del cerebro ayudan a crear y recuperar recuerdos. Un problema en cualquiera de estas zonas puede llevar a la pérdida de memoria. La pérdida de memoria puede resultar de una nueva lesión en el cerebro”, añade Medline Plus, que también señala que en algunas ocasiones esto puede ser signo de demencia.

No obstante, volviendo al primer punto, la pérdida de memoria por envejecimiento también se puede ver afectada por algunos de los hábitos que tenemos a lo largo del tiempo. Uno de ellos es la alimentación, pues el consumo frecuente de alimentos ricos en grasas y azúcares pueden estar relacionados a la disminución de la función y la actividad cerebral, lo que a su vez afecta la memoria y genera problemas en el desarrollo cognitivo.

En ese sentido, uno de los principales alimentos que ayuda a combatir la pérdida de memoria son las frutas. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la mayoría de las personas no come suficientes frutas y verduras, pues lo recomendable es consumir alrededor de 400 gramos “diarios para obtener beneficios para la salud y nutricionales”.

El consumo de ciertos alimentos puede ayudar a combatir la pérdida de memoria. - Foto: Getty Images

De acuerdo con una investigación publicada en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences, las personas que tienen una dieta rica en flavonoides pueden tener menor probabilidad de desarrollar una pérdida de memoria relacionada con la vejez.

El estudio fue dirigido por investigadores de la Universidad de Columbia y del Brigham and Women’s Hospital de la Universidad de Harvard. Según el sitio especializado LiveScience, los flavonoides son un grupo diverso de fitonutrientes (químicos vegetales) que se encuentran en muchos frutas, verduras y especias.

La investigación fue realizada a 3562 personas que edades alrededor de los 71 años. En esta se encontró que los participantes que tuvieron un consumo regular de esta sustancia tenían una mejor función de memoria del hipocampo, que incluye la creación de memoria a corto plazo. En ese sentido, el estudio señaló que consumir un suplemento de 500 mg de flavonoides al día, o alimentos que contienen esta sustancia, podría ayudar a combatir la pérdida de memoria que tienen las personas mayores.

El consumo de flavonoides puede ayudar a disminuir la probabilidad de desarrollar una pérdida de memoria relacionada con la vejez. - Foto: Getty Images

“La mejora entre los participantes en el estudio fue sustancial y plantea la posibilidad de utilizar dietas, alimentos o suplementos ricos en flavonoides para mejorar la función cognitiva en los adultos mayores”, indicó uno de los investigadores.

La AARP, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a personas mayores a mejorar su calidad de vida, señala que esta sustancia puede ser encontrada en frutas como manzanas, bayas, naranjas, fresas, arándanos, el limón, la uva y las cerezas. Además, los flavonoides pueden ser consumidos en otras sustancias como como los ajos, las espinacas y los pimientos amarillos.