Pie diabético: la hierba medicinal que ayuda a aliviar el dolor

La diabetes es una enfermedad crónica y metabólica que se produce por tener los niveles del azúcar o glucosa en la sangre en valores muy altos. Con el paso del tiempo, este trastorno se encarga de deteriorar el corazón, el hígado, los vasos sanguíneos y los riñones.

Cabe mencionar que antes de que aparezca la diabetes como tal, se presenta un estado llamado prediabetes, el cual es reversible si se adopta un estilo de vida saludable. Sin embargo, si no se toman cartas en el asunto para bajar los niveles altos de la glucosa en la sangre, un profesional de la salud termina declarando la enfermedad como tal.

De igual manera, es necesario destacar que los principales síntomas de la diabetes son el aumento del apetito, el incremento de la sed, las ganas de orinar frecuentes, infecciones que van y vienen, heridas que tardan en sanar, problemas de visión, sabor dulce en la boca, entre otras más.

Asimismo, esta enfermedad crónica se presenta en tres clases. La primera de ellas es la diabetes tipo 1, que se da cuando el organismo se ataca a sí mismo por error por la no producción de insulina, hormona generada por el páncreas que ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre.

La alimentación es uno de los aspectos más determinantes para controlar la diabetes. - Foto: Getty Images

La segunda clase es la diabetes tipo 2, que se suele presentar cuando el cuerpo no utiliza la insulina de forma adecuada, por lo que el azúcar o glucosa en la sangre se acumula en el torrente sanguíneo de forma desmedida.

Y el otro tipo de diabetes es la gestacional, que solo ataca a mujeres en estado de embarazo que nunca han sufrido diabetes. Sobre esta, es de resaltar que también es reversible. Si esta enfermedad crónica y metabólica no se trata como se debe ser, puede terminar en la muerte.

Cuando el trastorno ya avanzó de forma considerable puede afectar de gran manera los pies, ocasionando lo que se conoce como pie diabético. “Los problemas en los pies son comunes en personas con diabetes. Pueden ocurrir con el tiempo cuando los niveles altos de azúcar en sangre dañan los nervios y los vasos sanguíneos de los pies. El daño a los nervios, llamado neuropatía diabética, puede provocar entumecimiento, hormigueo, dolor o pérdida de sensibilidad en los pies”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

“Si no puede sentir dolor, es posible que no se dé cuenta si tiene un corte, una ampolla o una úlcera (llaga abierta) en el pie. Esta herida puede infectarse. Es posible que la infección no se cure bien porque los vasos sanguíneos dañados pueden causar un deficiente flujo sanguíneo en los pies”, agrega la entidad.

Pie diabético. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las personas con pie diabético sufren muchas molestias, por lo que es muy común que se preparen diferentes remedios para calmar el dolor. Precisamente, uno de los mejores es el que se elabora con una hierba medicinal como la caléndula.

De acuerdo con el portal especializa Mejor con Salud, esta planta tan conocida acumula propiedades antisépticas y antiinflamatorias, las cuales tienen la capacidad para curar las infecciones causadas por pie diabético. También, disminuye la presencia de úlceras.

Ingredientes:

3 cucharadas de flores de caléndula (30 g).

2 tazas de agua (500 ml).

Procedimiento:

Poner a hervir las tazas de agua y, cuando lleguen a ebullición, agregarles las flores de caléndula.

Caléndula, hierba para el pie diabético. - Foto: Getty Images/Image Source