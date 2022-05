Piel maltratada: cómo preparar exfoliantes caseros para renovarla

Limpieza facial: es importante efectuar una limpieza facial en la mañana y otra la noche. Luego de limpiar con agua micelar o un gel limpiador, se debe aplicar un tónico astringente. La limpieza se debe hacer independientemente si se haya utilizado o no maquillaje.

Descansar correctamente: muchas personas no tienen en cuenta que dormir es importante para la salud cutánea, pues la falta de sueño causa señales en el rostro de fatiga. “Dormir entre seis y ocho horas cada noche disminuye la aparición de ojeras y mejora el aspecto de la piel. No obstante, para disfrutar de estas propiedades es necesario que llevar una rutina del sueño, por eso no solo vale dormir bien uno o dos días a la semana”, explica Neutrogena.