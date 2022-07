Piernas hinchadas: cómo usar ajo para desinflamarlas

De acuerdo con una publicación de la Clínica Mayo, la aparición de un edema se debe a la inflamación por el exceso de líquido que se encuentra en el cuerpo. Es importante aclarar, que esto puede ocurrir en cualquier parte, ya sea en los pies, los brazos, las piernas y/o las manos.

Entre las principales causas de esta afección, se pueden encontrar el consumo excesivo de sodio. Asimismo, el sedentarismo puede desarrollar este problema. Algunas mujeres son las más afectadas, días antes de que inicien su menstruación.

Pero algunos otros problemas de salud pueden desarrollar hinchazón, como:

La cirrosis: aunque se asocia con el resultado del alto consumo de bebidas alcohólicas, es cierto que también enfermedades hepáticas como la hepatitis pueden verse involucradas en la cicatrización del hígado.

De acuerdo con la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, en la cirrosis el hígado está cicatrizado, lo que impide su funcionamiento regular.

Enfermedades renales: como bien se sabe, los riñones hacen parte del sistema urinario y son quienes eliminan el exceso de líquido y toxinas del cuerpo a través de la orina, sin embargo, cuando estos empiezan a no funcionar de manera correcta, es cuando se presentan complicaciones en la salud.

Tal y como lo señala la entidad, las personas que tienen problemas en los riñones, generalmente observan la hinchazón en sus piernas.

Insuficiencia cardíaca: se debe al funcionamiento irregular del corazón para bombear sangre, y por esto, se devuelve a las piernas o a los tobillos produciendo un edema.

El consumo de sal

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sal “es la principal fuente de sodio en nuestra alimentación”; sin embargo, su alto o bajo consumo puede provocar problemas en la salud.

Por ejemplo, el consumo de sodio por debajo de los 5 gramos al día puede disminuir la tensión arterial, explica la organización internacional, precisando que esto también contribuye en la reducción del riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.

Entre tanto, la OMS recomienda reducir el consumo de sal, ya que se estima que una parte de la población mundial consume al menos entre 9 y 12 gramos, una medida superior a la sugerida que puede perjudicar el organismo.

¿Cómo ayuda el ajo a este problema de salud?

Tua Saúde precisa que el ajo no solo es usado para condimentar la comida, sino que ayuda a combatir distintas enfermedades al estar compuesta de alicina y otros nutrientes.

Tiene un efecto antimicrobiano que no permite que crezcan bacterias y hongos en el cuerpo; ayudando a reducir el colesterol LDL considerado malo, disminuyendo la presión arterial.

Al ser un alimento que tiene un poder antioxidante, también es usado como un antiinflamatorio natural por sus efectos analgésicos, ayudando a aliviar los dolores que producen los edemas, por ejemplo.

También, en algunos casos, es utilizado para contrarrestar los síntomas de algunas afecciones respiratorias, ya que puede ser un antiséptico y expectorante.

Aunque el ajo puede ser empleado de diversas formas, su proceso de trituración o machaque es el más común, por lo que se recomienda dejarlo reposar después de 10 minutos para que libere algunos de sus compuestos sulfurados y sea efectiva cada una de sus propiedades ya mencionadas.

Asimismo, el portal Mejor con Salud, en un artículo escrito por Yamila Papa, puntualiza que el ajo puede disminuir la retención de líquidos del cuerpo por sus propiedades antidiuréticas.

Por esto, recomienda consumir un diente de ajo a diario, sin embargo, no es la única manera de su ingesta, ya que puede ser agregado en la preparación de comidas, como ensaladas, por ejemplo.