Pies hinchados: tres remedios caseros para controlar la inflamación

La hinchazón en los pies puede ser incómoda y, en algunos casos, puede indicar la presencia de un problema subyacente más grave. Algunas posibles consecuencias asociadas con los pies hinchados son:

Malestar y dolor: La hinchazón en los pies puede causar malestar y dolor. El exceso de líquido acumulado en los tejidos puede ejercer presión sobre los nervios y los vasos sanguíneos, lo que puede generar sensaciones incómodas y dolorosas.

Limitación de movilidad: Cuando los pies están hinchados, la movilidad y el equilibrio pueden verse afectados. La hinchazón excesiva puede dificultar caminar con normalidad y realizar actividades diarias.

Los pies hinchados pueden presentarse por sobrepeso. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Por qué se hinchan los pies?

Según informó medicalnewstoday.com algunas causas de los pies hinchados son:

Edema

El edema es el término médico para la hinchazón que ocurre cuando el líquido se retiene en los tejidos del cuerpo. Usualmente, afecta las piernas y pies, pero también puede presentarse en otras partes del cuerpo, como el rostro o abdomen.

Preeclampsia

Si la hinchazón durante el embarazo viene repentinamente y es grave, deberá ser una señal de preeclampsia. Esta es una condición que puede ocurrir durante el embarazo o inmediatamente después del nacimiento. Los síntomas incluyen proteína en orina, rápida retención excesiva de líquidos y presión arterial alta.

Esta es una condición grave que usualmente ocurre al final de la segunda mitad del embarazo y puede progresar a eclampsia, que es mucho más peligrosa y constituye una emergencia médica.

Un 25 % de los embarazos registrados en México han sido de mujeres adolescentes. - Foto: Getty Images / Maki Nakamura

Alcohol

El alcohol puede hacer que el cuerpo retenga el exceso de agua, provocando que los pies se hinchen. Si la hinchazón continúa durante más de 2 días, la persona deberá hacer una cita con su médico.

La hinchazón recurrente de los pies después de tomar alcohol puede ser una señal de un problema subyacente con el corazón, hígado o riñones.

Remedios caseros para controlar la hinchazón

El portal healthline.com dio a conocer algunos remedios caseros ideales para mejorar la hinchazón de los pies, estos son:

Tomar de 8 a 10 vasos de agua al día

Aunque podría parecer contradictorio, tomar suficientes líquidos realmente ayuda a reducir la hinchazón. Cuando tu cuerpo no se hidrata lo suficiente, retiene los líquidos que tiene. Esto contribuye a la hinchazón.

Sumergir los pies en un baño frío de sal de Epsom de 15 a 20 minutos

La sal de Epsom (sulfato de magnesio) no solo puede ayudar con el dolor muscular. También puede reducir la hinchazón y la inflamación. La teoría es que la sal de Epsom elimina las toxinas e incrementa la relajación.

Solo asegúrate de obtener sales de Epson que digan USP. Esto significa que cumplen con los estándares establecidos por la Dirección de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y es seguro usarlas.

Lavar los pies con sales de Epson pueden mejorar la hinchazón. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Consumir suplementos de magnesio

Si retienes el agua, podrías tener una deficiencia de magnesio. Comer alimentos altos en magnesio puede ayudar. Los alimentos ricos en magnesio que debes agregar a tu dieta incluyen:

almendras

tofu

marañón

espinaca

chocolate amargo

brócoli

aguacates

Tomar de 200 a 400 miligramos de magnesio diariamente podría ayudar con la hinchazón. Pero antes de tomar cualquier clase de suplemento, pregúntale a tu médico. Los suplementos de magnesio no son adecuados para todos, especialmente si tienes una afección renal o cardíaca.

¿Cuándo consultar a un médico?

Cada persona es diferente. Dependiendo de la causa de la hinchazón, es posible que algunos de estos remedios no sean efectivos todo el tiempo para todos. Si uno no funciona, no dudes en probar otro o usa uno junto con otro.

De acuerdo con medlineplus.gov “si ninguno de estos remedios caseros alivia los pies hinchados o nota otros síntomas que acompañan los pies hinchados, es importante consultar a un médico. Estos síntomas podrían indicar una afección médica subyacente que necesita tratamiento”. El médico puede recetar diuréticos si considera que se requiere tomar acción médica para reducir la retención de líquidos.