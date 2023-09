Poderoso y sencillo hábito que regula la glucosa

Alternativas naturales para disminuir los niveles de azúcar en la sangre

Hacer ejercicio

Aumentar la ingesta de fibra

Ingerir la suficiente cantidad de agua y permanecer hidratado

Dormir de manera adecuada

Aunque no sea fácil de creer dormir menos del tiempo requerido no solo puede afectar los niveles de glucosa en la sangre sino la salud en general e incluso puede detonar otro tipo de padecimientos. Cuando una persona no duerme bien estará durante el día más estresado y su ansiedad aumentará, por ende se incrementará el apetito y hará que se sienta más tentado pro comer alimentos que no necesita y que pueden perjudicar su salud. “La privación del sueño disminuye la liberación de las hormonas del crecimiento y aumenta los niveles de cortisol. Ambos juegan un papel importante en el control del azúcar en la sangre”.