Ponga cuidado: estos son los tipos de personas que sí o sí deben bañarse todos los días

Además, el mismo artículo apunta a que la condición biológica de cada persona es distinta y por ello hay que identificar las necesidades: “Si nos bañamos diario podríamos pensar que es saludable, pero deberíamos tener cuidado para no dañar las pieles más sensibles”.

La temperatura del agua a la hora de bañarse puede favorecer o no la piel. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las ventajas de darse un duchazo frío

Tal como lo explicaron los dermatólogos, una investigación publicada en el International Journal of Sports Medicine comprobó que el agua fría mejora la circulación, tras haber estudiado a varios deportistas quienes realizaron actividad física y luego sumergieron una pierna en agua fría durante un cuarto de hora mientras dejaron la otra por fuera.

Junto con una comprobada mejora de la circulación de las extremidades, según un estudio publicado por la revista Plus One, as duchas frías aportan al fortalecimiento de sistema inmune del cuerpo. El análisis se hizo utilizando a tres mil personas, las cuales se dieron un baño con agua fría durante 30 segundos y a quienes se les determinó que redujeron las bajas laborales por enfermedad un 29 %.