¿Por qué salen manchas blancas en las uñas? Estas pueden ser las razones

Expertos explican que la aparición de estas manchas no se debe por la falta de calcio.

Las manchas blancas en las uñas también se conocen como leuconiquia, las cuales pueden aparecer por lesiones en algunas de las capas que conforman estas placas duras, hasta enfermedades como la onicomicosis, así lo explica el portal Cuídate plus, además añade: “y no, el calcio no tiene nada que ver”.

De acuerdo con el mencionado portal web, es importante entender “de qué está formado el aparato ungueal, que es básicamente las diferentes partes que conforman la uña”, las estructuras más importantes son tres:

El matriz ungueal (donde están las células que fabrican esta parte del cuerpo).

La lámina ungueal (lo que se conoce como uña).

El lecho ungueal (sobre la que descansa la placa dura).

Según Cuídate plus, “si el traumatismo afecta a la matriz, se habla de leuconiquia verdadera, que se manifiesta cuando se forma la lámina ungueal (recordemos que es la parte dura de la uña), provocando la pérdida de su transparencia”. Esta molestia es frecuente en niños, “aunque es común que la manicura o los golpes en el calzado sean también los responsables”, explica el citado portal.

Cuando las manchas blancas se produzcan en el lecho ungueal, se trataría de una leuconiquia aparente. “Casi siempre se debe a un edema (exceso de agua). Se caracteriza porque la mancha no se desplaza con el crecimiento de la uña y desaparece cuando se presiona”, así lo indica Cuídate plus, asimismo los expertos señalan que esto se puede generar por “el consumo de fármacos (quimioterapia) o a enfermedades variadas entre sí, como la cirrosis, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal”.

También hay que tener en cuenta que “existen otro tipo de marcas que aparecen en forma de líneas blancas a lo largo de toda la uña y que se mantienen en el mismo lugar con el paso de los días debido a que se encuentran debajo de las uñas y no en la superficie como las anteriores”, indica unCOMO.

Las manchas blancas podrían servir como un indicador para detectar algún tipo de enfermedad subyacente como la “anemia, patologías renales, diabetes, enfermedades cardíacas, entre otras”, los especialistas de unCOMO señalan que “será necesario visitar al dermatólogo cuanto antes para un examen médico completo”.

Según el portal unCOMO los factores más frecuentes para la aparición de las manchas blancas en las uñas de los manos y los pies son los causados por situaciones o prácticas como:

Golpes en las uñas contra superficies sólidas.

Manicuras agresivas.

Uso de productos químicos que debilitan las uñas.

Remover o cortar en exceso las cutículas.

Hábito de morderse las uñas.

En unCOMO también advierten que “esta condición no es un problema físico de gravedad y no existe tratamiento para ello”, por eso no debe ser un tema para alarmarse, pero, añade que para su tratamiento hay que “esperar a que la uña crezca lo suficiente para poder cortarla y que las marcas blancas desaparezcan”.

Otra recomendación que dan en el mencionado portal es “procurar mantener tus uñas bien hidratadas para favorecer su crecimiento y evitar que sean vulnerables a roturas y grietas”.

En el portal Tuasaúde también señalan que las manchas blancas en las uñas pueden aparecer por “alergia a determinadas sustancias, como el esmalte o a los productos de limpieza, tratamientos médicos como la quimioterapia; alteraciones hormonales en la mujer y la exposición a temperaturas extremas, principalmente al frío”.