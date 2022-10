¿Por qué se empiezan a torcer los dientes?

Los dientes no alineados parecen ser un problema estético, que no necesariamente lo es. Sin embargo, corregirlos por medio de ortodoncia es más fácil de lo que parece y es beneficioso para la estructura dental.

Muchos pueden ser los factores que inciden en que los dientes adopten una posición incorrecta, ya sean de leche o no, pero el principal aspecto que se relaciona con ellos es el hereditario, que quiere decir que antecedentes familiares determinan esto, incluso enfermedades periodontales.

La oclusión dental defectuosa

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, la oclusión dental defectuosa es la no alineación de los dientes, donde se observa que no se ajustan para una correcta mordida, ya que no encajan los dientes superiores con los inferiores.

Tal y como se indicó, los dientes torcidos se deben a un factor genético, es decir, que se transmite de padres a hijos que frecuentemente es causado por el tamaño y forma de las mandíbulas tanto inferiores como superiores, que no permiten una mordida adecuada.

Las razones por las que se tuercen los dientes

La entidad americana señala algunos hábitos que responden al por qué se tuercen los dientes, como:

Usar chupo o tetero después de los 3 años de edad.

Chuparse el dedo.

Mal uso de elementos de ortodoncia.

Enfermedades dentales ya sea en la boca o mandíbula.

Foto referencia dientes. - Foto: Getty Images

Es entonces que cuando los dientes se alinean se reducen las posibilidades de sufrir periodontitis o gingivitis.

¿Qué es la gingivitis?

Tal y como lo indica MedlinePlus, es “la inflamación de las encías” siendo el principio de la periodontitis que consiste en la infección e hinchazón “de los ligamentos y huesos que sirven de soporte a los dientes” y se da por la acumulación de placa bacteriana que no es retirada, por lo que una gingivitis puede ser provocada:

Por una diabetes que no tiene un respectivo acompañamiento.

El consumo excesivo de tabaco.

Por problemas generales en el cuerpo.

O los dientes que no se encuentran alineados.

El desgaste de las encías puede generar la caída de los dientes. - Foto: Getty Images

¿Qué es la periodontitis?

Esta afección impacta las encías cuando estas están irritadas, por lo que puede provocar que los dientes se caigan, siendo esta afección la que más experimentan los adultos.

Esta hinchazón puede causar mal aliento, sangrado, sensibilidad, encías de color rojo intenso, debido a la inflamación.

Es de mencionar que el bienestar los dientes es tan importante que hasta las muelas necesitan de su cuidado.

Dolor de muelas

El dolor de muelas es uno de los malestares más incómodos que una persona puede experimentar. Y muchas pueden ser sus causas, por lo que se recomienda visitar a un odontólogo.

De acuerdo con MedlinePlus, este dolor se produce alrededor de los dientes y es provocado por alguna infección o caries que son relacionados con la mala higiene bucal. Entre tanto, la entidad explica en su sitio web que en algunos casos hay un factor hereditario.

Sin embargo, se cree que el dolor de muelas solo está relacionado cuando hay algo anormal en la boca, pero MedlinePlus, señala que no necesariamente se atribuye a la dentadura, porque una persona puede tener dolor de muela ocasionado por otro malestar en alguna parte del cuerpo, por lo que se denomina: irradiado o referido.

¿Por qué duelen las muelas?

Muchos pueden ser las causas de este síntoma, como por ejemplo: