Presión arterial alta: el alimento que ayuda a reducirla

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre y es allí cuando la presión es mayor (sistólica), cuando este órgano está en reposo la presión se reduce y se le llama diastólica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si la presión arterial se mantiene alta durante mucho tiempo, puede ser peligroso porque esto hace que el corazón bombee con más fuerza y trabaje demasiado, lo que puede ocasionar serios problemas de salud, como ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca, e insuficiencia renal, de acuerdo con información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Algunos de los factores de riesgo que pueden llevar a que una persona sufra de tensión alta o hipertensión son las dietas malsanas generadas, por ejemplo, por el consumo excesivo de sal, alimentos ricos en grasas saturadas y grasas trans e ingesta insuficiente de frutas y verduras. Sin embargo, estos son aspectos que se pueden modificar para mejorar la condición de salud.

Pero también hay factores de riesgo frente a los cuales las personas no tienen mucho que hacer. Por ejemplo, la edad. La probabilidad de tener presión arterial alta aumenta a medida que una persona va envejeciendo, explica el Instituto Nacional de Envejecimiento, de Estados Unidos.

El cacao tiene componentes que son favorables para bajar la presión arterial cuando está alta. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro aspecto que no puede cambiarse es el riesgo por el género. Antes de los 55 años de edad, los hombres tienen mayor probabilidad de tener presión arterial alta, mientras que en las mujeres aumenta después de la menopausia.

La hipertensión también tiende a ser congénita en algunas familias y, de acuerdo con la mencionada fuente, la raza también influye y son los afroamericanos los que tienen un mayor riesgo de desarrollar presión arterial alta.

Un aspecto clave que debe cuidarse para controlar la presión arterial es la alimentación. Consumir alimentos bajos en grasas y sal, es una de las principales recomendaciones, además de llevar una dieta equilibrada y practicar ejercicio de forma regular.

En este proceso, algunos alimentos específicos pueden resultar favorables. Es el caso del cacao, que de acuerdo con análisis de la Escuela de Salud Pública de Harvard, contiene flavanoles, sustancias químicas que ayudarían a relajar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo sanguíneo, bajando los niveles de presión.

Un reciente estudio realizado por la Universidad de Surrey y publicado en la revista Frontiers in Nutrition, concluyó que los efectos de los flavanoles del cacao reducen la presión arterial solo cuando esta está alta, lo que genera tranquilidad frente a la posibilidad de que esta se redujera cuando está normal.

También se confirmó un efecto sobre la presión arterial ocho horas después del consumo de cacao. Para los investigadores, es posible que esto tenga que ver con la forma en que las bacterias intestinales metabolizan los flavanoles del cacao.

Christian Heiss, profesor de medicina cardiovascular en la Universidad de Surrey, dijo que los efectos positivos de los flavanoles del cacao sobre el sistema cardiovascular, particularmente la función vascular y la presión arterial, son innegables.

De igual forma, un ensayo clínico realizado por científicos de la División de Medicina Preventiva del Brigham and Women’s Hospital y publicado en la revista The American Journal of Clinical Nutrition encontró que el consumo de suplementos de flavanol de cacao obtuvo mejores resultados frente a un placebo en la prevención de enfermedad cardiovascular y cáncer.

Una de las principales conclusiones de la investigación fue que quienes tomaron suplementos de flavanoles lograron reducir su riesgo de mortalidad cardiovascular hasta un 27 %.

Los flavanoles también se pueden encontrar en otros alimentos como el té, las uvas o las bayas, productos que también podrían tener alguna incidencia en el control de tensión arterial y en la mejor dilatación de los vasos sanguíneos.