¿Qué beneficios tiene el consumo de aguacate para el hígado?

Consumirlo muy verde: si se compra un aguacate muy verde y se come enseguida, no tiene gusto de nada, está duro y hasta puede resultar indigesto. No obstante, no siempre se puede acertar en encontrar aguacates en el punto exacto de maduración, por tanto es buena idea adquirirlo un poco verde y esperar a que alcance el punto ideal de cremosidad. Para ello aconsejan dejar encima de la mesa o envolverlo en periódicos e incluso colocarlo sobre el horno para que la temperatura acelere la maduración.