¿Qué comer en la noche para descansar mejor?

Descansar bien durante la noche mantiene en óptimas condiciones el estado físico, emocional y mental del organismo. Conforme la vida se vuelve más agitada, a veces se sacrifica el sueño, lo que puede afectar varias funciones del cuerpo.

Según el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos, varias actividades vitales que ocurren durante el sueño ayudan a mantener un buen estado de salud y permiten que el cuerpo funcione de manera óptima.

Así mismo, no solo importa la cantidad de horas que se duerme, sino también la calidad del sueño. Al no dormir lo suficiente y bien, el cerebro puede tener problemas para desempeñar funciones básicas.

Además, existe una variedad de cosas que pueden interrumpir el sueño, entre estas, la alimentación. Si se come un producto considerado pesado para el organismo, es posible que cause molestias a lo largo de la noche y no permita que el cuerpo descanse correctamente.

Por lo anterior, el portal especializado Mejor con salud listó algunos alimentos que tienen propiedades que actúan sobre el sistema nervioso y “estimulan la liberación de la melatonina y la serotonina, relacionadas con la relajación y mejor calidad de sueño”:

1. Almendras: un puñado de almendras, es decir, lo que pueda coger con una mano, ayuda a dormir sin interrupciones. Esto se da gracias a que contienen triptófano, una sustancia que ayuda a inducir el sueño.

2. Chocolate negro: además de ser el postre favorito de muchas personas, el chocolate puede ayudar a mejorar los hábitos del sueño, porque estimula la producción de serotonina, la cual, relaja el cuerpo y la mente.

3. Cerezas: un estudio del European Journal of Nutrition encontró que las personas que tomaban una onza de jugo de cereza por la mañana y antes de acostarse, durmieron 40 minutos más que las personas que no lo hicieron.

4. Avena: contiene melatonina, que aunque el cuerpo humano también la produce, con el paso del tiempo se disminuye su producción. Esta hormona, que también influye en el sueño, puede contribuir, si es el caso, a despertarse con menos frecuencia durante la noche.

5. Miel: el portal especializado Mejor con Salud, indica que diversas investigaciones han expuesto los beneficios de consumir una cucharada de miel antes de ir a dormir para prevenir el insomnio, sobre todo, cuando este está asociado a otras enfermedades.

6. Té de hierbas: algunas plantas medicinales contienen propiedades sedantes y relajantes que ayudan a conciliar el sueño. Entre estas las recomendades se encuentran la manzanilla, la melisa, el té de tila, o el limón.

7. Pavo: este producto contiene el aminoácido triptófano, el cual está asociado con un mejor sueño y es un precursor de la serotonina, según Kristen Kizer, dietista del Hospital Houston Methodist. Además, otras fuentes de triptófano son las semillas de calabaza y las claras de huevo.

8. Pescado graso: el salmón, las sardinas o la caballa son una gran opción para la última comida del día. Ayudan a promover un buen descanso gracias a sus ácidos grasos de omega-3 y la vitamina D que intervienen en la regulación de serotonina.

9. Frutos secos: entre los destacados están las nueces, las cuales, tienen un contenido alto de triptófano, el cual es un aminoácido importante para la producción de serotonina y melatonina (fundamentales para equilibrar el sueño). Según Sanitas, en cada gramo de este fruto seco hay 3,5 nanogramos de melatonina.