¿Qué diferencias hay entre la manzana verde y roja?

Hay muchos tipos de manzanas y aunque sus propiedades y beneficios son casi idénticos, su sabor, textura o color no lo son tanto. Por ello, conviene conocer las características particulares de cada tipo, para poder aprovecharlas mejor ya sea al consumirlas enteras o como parte de deliciosos platos.

Beneficios de la manzana para la salud

Diferencias entre manzanas verdes y rojas

Las manzanas verdes son las más indicadas para proteger la piel frente a los rayos del sol y otros posibles problemas de piel. También ayudan a regular los niveles de azúcar y no tienen colesterol, siendo ricas en vitaminas E, C, B y A.