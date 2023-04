¿Qué efectos tiene la cúrcuma en personas diabéticas?

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos, de acuerdo con la definición de la enciclopedia médica MedlinePlus.

En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina, una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. Por su parte, en la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada.

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) advierte que, con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. En ese sentido, sostiene que si bien la diabetes no tiene cura, las personas que la padecen pueden tomar medidas para controlar la enfermedad.

Respecto a los síntomas de la diabetes, el NIDDK detalla los siguientes:

Aumento de la sed y de las ganas de orinar.

Aumento del apetito.

Fatiga.

Visión borrosa.

Entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies.

Úlceras que no cicatrizan.

Pérdida de peso sin razón aparente.

La cúrcuma puede consumirse mediante diversas preparaciones. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cúrcuma para la diabetes

Como es usual, la medicina alternativa ofrece algunas opciones para tratar, en este caso, la diabetes. Sin embargo, es pertinente recordar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %.

Dicho esto, antes de acudir a cualquier tratamiento alternativo, lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud.

La cúrcuma es una especia de color naranja, conocida por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Según reseña el portal Healthline, la curcumina, el principal componente activo de la cúrcuma, ha sido estudiada por sus propiedades reductoras de azúcar en sangre.

“Los estudios sugieren que la curcumina puede promover niveles saludables de azúcar en la sangre al mejorar la sensibilidad a la insulina y aumentar la absorción de glucosa en los tejidos”, recoge el citado portal.

En tal virtud, recomienda que el consumo de té de cúrcuma podría ser útil para reducir el daño celular, disminuir los niveles de compuestos proinflamatorios y mejorar la función renal, gracias a su contenido de curcumina.

Los exámenes de sangre ayudan a diagnosticar la diabetes. - Foto: Getty Images

Para preparar esta infusión basta con mezclar 1 ½ cucharadita de polvo de cúrcuma con cuatro tazas de agua hirviendo. El resultado será un té cuyo consumo podría ser útil para mantener bajo control la diabetes.

No obstante, la evidencia científica sobre los efectos de la cúrcuma en personas con diabetes no es concluyente, por lo que su consumo no debe reemplazar bajo ningún concepto el tratamiento médico.

El portal Medical News Today agrupa algunas cualidades que se le atribuyen a la cúrcuma. En primer lugar, destaca su efecto antiinflamatorio, el cual es aprovechado —por ejemplo— para aliviar los síntomas de la artritis.

La cúrcuma también es conocida por sus propiedades antioxidantes, lo que beneficia la salud del hígado. “Esta podría ser una buena noticia para las personas que toman medicamentos fuertes para la diabetes u otras afecciones de salud que podrían dañar su hígado debido al uso prolongado”, anota la fuente consultada.

Sin embargo, es importante tener cuidado con el consumo de cúrcuma, pues también podría desencadenar algunos efectos secundarios. El malestar estomacal es uno de ellos, ya que si se ingiere en grandes cantidades podría causar irritación.

La cúrcuma puede ayudar a aliviar el dolor crónico y la inflamación. - Foto: Getty Images

Este efecto se da debido a que la cúrcuma estimula el estómago para producir más ácido gástrico. Si bien esto ayuda en el proceso de digestión de algunas personas, también puede afectar negativamente a otras.

El consumo de cúrcuma, en general, podría ser beneficioso para la salud de las personas. Aun así, teniendo en cuenta que no todos los organismos reaccionan de la misma manera, en algunos casos su ingesta no está recomendada.