¿Qué enfermedades puede curar la manzanilla?

La manzanilla es una de las plantas medicinales más populares del mundo y no puede faltar en muchos hogares. Su flor tiene una similitud con las margaritas y posee múltiples beneficios para el cuerpo humano.

Esta planta de característico aroma suele ser tomada bajo el método de infusión, debido a que es una de las maneras en que mejor se absorben sus propiedades, explica el portal Husqvarna.

“La manzanilla, tomada en infusiones, es una de las más populares en el uso contra afecciones internas y externas. Esta planta de utilización medicinal sirve tanto para tratar problemas digestivos, los nervios o el colesterol, como para el cuidado de la piel o de los ojos”, señala.

Dicha planta posee ingredientes activos como el aceite esencial bisabolol y nutrientes vegetales llamados flavonoides. La forma en la que se suele ingerir es en infusión, o por medio de compresas cuando se busca una solución cutánea.

La infusión de manzanilla contiene propiedades antiinflamatorias. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: GettyImages.

Preparar una bebida a base de manzanilla es muy sencillo. Hoy en día, existen diversas opciones de tés e infusiones en el mercado que ya vienen listas y solo es necesario agregarles agua caliente. Otra manera de prepararla es usando las flores secas de las plantas y una taza de agua hirviendo.

Estas son algunas de las patologías en donde la manzanilla puede ofrecer una alternativa natural para su tratamiento. Se debe consultar con un doctor antes de preparar y consumir cualquiera de las recomendaciones.

Dolores abdominales

De acuerdo a la web Mejor con Salud, especializada en temas de salud y bienestar, existen propiedades carminativas otorgadas a esta planta, que pueden aliviar los cólicos estomacales, la indigestión, los gases, la gastritis, las náuseas, el vómito y el estreñimiento. Además, ayuda a prevenir el aumento del ácido clorhídrico, lo que produce la acidez de los jugos gástricos.

La manzanilla, tomada en infusiones, es una de las más populares en el uso contra afecciones internas y externas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Un estudio extensivo titulado Chamomile: A herbal medicine of the past with bright future citado por esa web, que analizó las investigaciones existentes sobre la manzanilla hasta el año 2010, encontró que esta hierba medicinal podría aliviar los cólicos en recién nacidos, tendría un efecto antiulcerogénico, disiparía los gases, calmaría el estómago y relajaría los músculos que mueven los alimentos en los intestinos.

Retención de líquidos

En su sección de Salud, el portal web Mundo Deportivo destaca los beneficios de la manzanilla para tratar los pies hinchados y ayudar a combatir la retención de líquidos. “Esta hierba medicinal cuenta con propiedades antiinflamatorias muy beneficiosas para el organismo”, indica.

Preparación

Agregar a una olla agua y dejar hervir junto con la manzanilla por varios minutos. Es importante que sea la cantidad de agua suficiente que cubra los pies.

Cuando la infusión esté lista, dejar enfriar un poco.

Sumergir los pies y dejarlos hasta que el agua enfríe completamente.

Realizar un masaje en los pies.

Hacer este procedimiento varias veces a la semana para mejorar los resultados.

La manzanilla puede ayudar a tratar los pies hinchados y ayudar a combatir la retención de líquidos. - Foto: Freepik

Mal aliento

De acuerdo con Heraldo USA, la forma adecuada para emplear esta planta en la lucha contra el mal aliento no consiste en algo diferente a tomar un té y adaptar la bebida para tomar todos los días, antes del desayuno.

El portal Mejor con Salud también hace eco de una infusión con manzanilla para que el mal aliento sea un asunto del pasado.

Para ello, solo se necesita una cucharada de ese ingrediente principal y una taza de agua, equivalente a 250 mililitros. Las flores se deben depositar cuando el agua esté hirviendo; posteriormente, hay que tapar el recipiente y esperar a que la temperatura disminuya entre 10 y 15 minutos (otra opción para su consumo también puede ser luego de cada comida).