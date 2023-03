Este es el momento del día en el que se debe tomar el café

Beber café es un gran placer para muchas personas; además, es una buena elección al inicio del día, dado que es un estimulante. Sin embargo, para muchos amantes del café hay una duda: cuál es la hora ideal para tomarlo.

Algunas personas lo consumen por sus propiedades estimulantes a la primera hora del día o a lo largo de todo este, para reactivarse; otras lo prefieren después de almorzar e incluso existen quienes lo toman en la noche, a pesar de contener cafeína y ser estimulante.

¿Cuál es la hora ideal?

El momento ideal para tomar café es justamente después del desayuno, de acuerdo con los científicos de la Universidad de Bath, del Reino Unido, e información que comparte el portal menshealth al respecto.

De acuerdo con la investigación publicada en la revista científica British Journal of Nutrition, de investigadores de la Universidad de Bath, beber café antes del desayuno no es una buena opción, dado que, de acuerdo con los análisis de sangre, los niveles de glucosa en la sangre se pueden disparar hasta un 50 %. En ese sentido, levantarse directamente a tomar café no parece una buena opción.

Los niveles de glucosa se alteran al tomar café antes de desayunar. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los científicos compararon el caso de personas que pasaron una mala noche y tomaron un café antes del desayuno, con el caso de quienes durmieron mal, pero evitaron el café antes del desayuno o lo pospusieron a un buen rato, después de haber desayunado.

En estas pruebas se incluyeron a hombres y mujeres sanas, a quienes dividieron en tres grupos, para comparar los resultados entre quienes tomaban café antes o después del desayuno y siempre trazando una relación de esto con su calidad de sueño, la noche anterior.

De acuerdo con los resultados del estudio, cuyos resultados fueron también reseñados por el portal Mundo Deportivo, las implicaciones de consumir el café a una hora errónea pueden ser de “gran alcance” para la salud. Los niveles de azúcar en la sangre se deben mantener permanentemente en un rango seguro, para evitar enfermedades como la diabetes y las enfermedades cardíacas.

Cuando se toma un café cargado antes de haber consumido el desayuno en la mañana, se produce una combinación negativa para el metabolismo, por no haber descansado bien, combinado con el choque de los componentes estimulantes del café.

El mejor momento para tomar café

En lo que se refiere al café de la mañana, la recomendación general es tomar primero un buen desayuno y posteriormente tomar el café. “Podríamos mejorar desayunando primero y luego bebiendo café más tarde, si sentimos que todavía lo necesitamos”, aclara James Betts, investigador y codirector del Centro de Nutrición, Ejercicio y Metabolismo de la Universidad de Bath, según declaraciones recogidas por menshealth.

En lo que se refiere al café de la mañana, la recomendación general es tomar primero un buen desayuno y posteriormente tomar el café. - Foto: Getty Images

El tiempo que habría que esperar entre el consumo del desayuno y el café es un factor que depende de la velocidad del metabolismo en cada individuo.

De acuerdo con el portalcafege, la hora ideal para tomar el café también depende de los niveles de cortisol, también llamada hormona del estrés.

Después de las 5:00 de la tarde, se desaconseja el consumo de el producto, por los efectos estimulantes. - Foto: Foto tomada del perfil de Instagram @madebygoogle

La recomendación, de acuerdo con este portal de expertos en café, es tomarlo cuando los niveles de cortisol en el cuerpo sean bajos, en otras palabras, entre dos y tres horas después de haber despertado; de esta manera, los efectos de la cafeína no serán tan fuertes, como lo son recién despertamos.

Algunas personas, por sus propiedades estimulantes, lo consumen siempre a la primera hora del día o a lo largo de todo el día, para recibir una reactivación durante la jornada, sin importar la hora. - Foto: http://www.cocinasemana.com/recetas/receta/cafe-brasilia/24022

Igualmente, después de las 5:00 de la tarde se desaconseja el consumo del producto por los efectos estimulantes.

El consumo de café no es que directamente aporte energía, de acuerdo con portalcafege, sino que inhibe las señales de cansancio del cuerpo.