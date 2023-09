¿Qué es bueno tomar en ayunas para la gastritis?

La gastritis es una enfermedad que se puede presentar cuando el revestimiento del estómago se comienza a inflamar, según explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Este padecimiento puede ser tanto agudo como crónico. Cuando es agudo se registra durante tiempos cortos, mientras que cuando es crónica puede durar meses e incluso años.

Muchas veces puede pasar que la gastritis no genere síntomas, pero en otras sí. En caso de presentarse se reflejan en náuseas y vómitos, a veces, incluso, con presencia de sangre; al igual que dolor abdominal, oscurecimiento de las heces y falta de apetito, según ha informado en su sitio web la compañía de salud Sanitas, de España.

La Biblioteca de Medicina menciona que las causas más comunes son: ciertos medicamentos, como ácido acetilsalicílico (aspirin), ibuprofeno o naproxeno y otros fármacos similares; consumo excesivo de alcohol e infección del estómago con una bacteria llamada Helicobacter pylori.

La gastritis es un grupo de enfermedades que tienen en común la inflamación del revestimiento del estómago, que se produce por la misma infección bacteriana y que es causada por la mayoría de las úlceras estomacales, el uso habitual de ciertos analgésicos e incluso por ingerir bebidas alcohólicas. (Photo By BSIP/UIG Via Getty Images) | Foto: Universal Images Group via Getty

Hay otras razones que se consideran menos frecuentes como lo son los trastornos autoinmunitarios (como anemia perniciosa), reflujo de bilis hacia el estómago (reflujo biliar), consumo de cocaína y drogas, estrés extremo e infección viral, como citomegalovirus y el virus del herpes simple, aseguran los expertos.

En muchas ocasiones esta molestia desaparece por sí sola; sin embargo, en otras hay personas que requieren tratamiento y este dependerá de la causa. Por ejemplo, si la razón es un medicamento, lo mejor que se puede hacer es consultar con el médico para que lo cambie o prescriba un protector gástrico que lo acompañe; en caso de ser por una infección bacteriana, es posible que se requiera consumir antibióticos.

Pero en muchos casos las causas no son muy complejas, por lo que muchas personas deciden tratar la gastritis con remedios caseros que permiten aliviar las incómodas molestas. Muchas hierbas medicinales son recomendadas para tratar esta afección y una de las más efectivas es la manzanilla.

Manzanilla. Photo: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB (Photo by Robert Michael/picture alliance via Getty Images) | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Una publicación hecha por la revista Mejor con Salud, escrita por Daniela Echeverri Castro, menciona que esta planta puede ser un buen complemento para reducir síntomas asociados como la indigestión, la inflamación y la acidez. El consumo de esta planta medicinal es completamente seguro, por lo que su ingesta puede realizarse varias veces al día sin ningún problema o temor.

El portal digital portugués de salud, nutrición y bienestar ‘Tua Saúde’ indicó que “la manzanilla posee propiedades digestivas y antiinflamatorias que ayudan a tratar problemas gastrointestinales como cólicos abdominales, acidez, náuseas, mareos y gases”. El medio citado agrega: “gracias a sus propiedades antimicrobianas podría evitar el crecimiento de la Helicobacter Pylori, una bacteria que aumenta el riesgo de formar gastritis y úlceras estomacales”.

Para poder preparar este té de manzanilla es necesario hervir un litro de agua y agregar apenas un puñado de flores de manzanilla. Esto se podrá consumir en cualquier momento del día, pero la sugerencia de los expertos es que se tome después de cada comida para poder aprovechar mucho más sus beneficios.

Taza de té de manzanilla con flores de manzanilla | Foto: Getty Images

Sin embargo, los expertos aseguran en diferentes publicaciones que la dosis de té de manzanilla ideal varía y depende de muchos factores como lo son la edad, la salud y otras variables de cada persona. “En este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la manzanilla romana. Tenga en cuenta que los productos naturales no son siempre necesariamente seguros y las dosis pueden ser importantes. Asegúrese de seguir las instrucciones en las etiquetas de los productos y consulte con su farmacéutico, doctor u otro proveedor de salud médica antes de usarlos”, señaló Medline Plus.