¿Qué le pasa si no va al baño en todo el día?

“Si el estreñimiento no mejora con el autocuidado o si la persona tiene estreñimiento de larga duración, debe consultar con el médico. Debe consultar con el médico si tiene estreñimiento y sangrado por el recto, sangre en las heces, dolor continuo en el abdomen, u otro signo de un problema médico”, agrega el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.