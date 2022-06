¿Qué niños son más propensos a tener piojos?

¿A quién no le pica la cabeza y el cuerpo cuando hablan de piojos? Esta es una sensación a la que ya deben estar acostumbrados los padres, quienes deben lidiar con el riesgo de que estos animales se alojen en el cuero cabelludo de sus hijos.

Pese a su tamaño, no se deben subestimar los molestos que pueden llegar a ser los piojos y el peligro que representa su reproducción, teniendo en cuenta que se alimentan de la sangre de sus huéspedes.

Como explica la organización sin ánimo de lucro, Kids Health, los piojos son insectos pequeños, que pueden contagiarse fácilmente entre las personas y, una vez en el organismo, se pierden en el cabello de la persona infectada y se alimentan de la sangre del cuero cabelludo.

Igualmente, precisa la entidad, aparte del malestar que produce por la rasquiña y la irritación, no hay alguna enfermedad grave asociada a los piojos y no debería representar un peligro para la salud si se trata adecuadamente.

¿Cómo se contagian los piojos?

Uno de los mitos asociados al contagio de los piojos, que han aclarado los expertos, es que está estrechamente relacionado a una mala higiene del cabello. No obstante, según afirman los especialistas de Healthy Children, que esto poco o nada tiene que ver, ya que los piojos pueden vivir en cualquier clase de cabello, indiferentemente de si está sucio o limpio.

Ahora bien, eso no quiere decir que no sea importante lavar correctamente el cabello, especialmente si se tienen piojos.

Conocido también como pediculosis, explican, desde la referida organización, que el contagio de piojos es una condición frecuente entre los niños pequeños y tiene soluciones muy sencillas, que se pueden realizar desde el hogar.

Igualmente, es necesario aclarar que, aunque se presenten comúnmente en los niños, los adultos no son inmunes a tener piojos. Es más, en cuanto un niño se contagia, sus padres corren el riesgo de también estar infectados.

¿Pero por qué prefieren a los niños?

Todo tiene una explicación práctica y científica. Un artículo publicado en La Vanguardia aclara esta inquietud. Manuel Martín, delegado de AMG Piojillos, consultado por el medio, asegura que uno de los criterios que pueden determinar la propensión a tener piojos es el pH.

“Cuanto más alcalino (dulce) sea el PH, más rápida será la propagación de los piojos”, precisa. Sucede tal cual con los mosquitos. En este sentido, los niños pequeños tienen, usualmente, un pH más alcalino que los adultos, por lo que estos insectos tienden a preferirlos.

Pero además de la explicación del experto, hay otro factor que incide en el contagio entre los menores y es la facilidad que tiene el piojo para moverse entre ellos. Y no, no saltan o vuelan, porque los piojos no tienen alas; en cambio, su único modo de moverse es caminando entre el cuero cabelludo y a través del cabello.

Es por esta razón que se pueden alojar en los distintos elementos que se utilizan en el cabello o la cabeza, como cintillos, moñas, peinillas, cepillos y demás, que los niños no dudan en compartir con sus compañeros de clase, por ejemplo.

Por su parte, el sitio web de Kids Health comparte algunas recomendaciones para el tratamiento, que se sugiere sea consultado con anterioridad con los médicos de cabecera. De acuerdo con la organización, existen dos formas básicas para controlar los piojos: el uso de medicamentos y la extracción manual.

En el mercado abundan opciones de champús y cremas para aplicar sobre el cuero cabelludo y matar los piojos, indicados según la edad del menor. Con respecto a la táctica manual, por muchos es muy bien conocido el peine o el ‘espulgue’, tradicional de generaciones atrás, con que se pueden retirar algunos de los piojos y liendres que habiten en el cuero cabelludo.