¿Qué pasa en el cuerpo si se consume avena en la noche?

La avena es uno de los productos recomendados por los especialistas para ser incluidos en una dieta con la que se busca reducir el colesterol malo, debido a su alto contenido en ácidos grasos (componentes básicos de la grasa del cuerpo y de los alimentos que comemos) omega 3 y linoleicose (es un ácido graso esencial de la serie omega 6, el organismo no puede crearlo y tiene que ser adquirido a través de la dieta).

Al consumir este producto, sus aminoácidos estimulan la producción de lecitina en el hígado, depurando el organismo, al tiempo que mantiene el nivel de glucosa estable y mejora la digestión del almidón.

Incluso el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) destacó su aporte de carbohidratos, por lo que se considera un alimento energético, que contiene una buena cantidad de proteínas, fibra y varios micronutrientes (vitaminas y minerales).

Debe ser parte de una alimentación equilibrada combinada con otros cereales, frutas, verduras, legumbres, carnes, lácteos y demás.

Los nutricionistas, que consideran importante incluirla en la dieta, señalaron que esta se puede consumir en varias formas:

- Copos: Son los granos hervidos y aplastados, que se pueden acompañar con leche, yogur, zumos y otras bebidas.

- Grano: En este caso se consume hervido en leche, agua o caldo. Igualmente, recomiendan probarla en sopa, con verdura o con leche, al estilo del “arroz con leche”.

- Harina: Se utiliza en la preparación de bizcochos, magdalenas, galletas, tortas o panqueques.

- Avena hinchada: se encuentran en los snacks en barritas.

- Salvado: Se utiliza como ingrediente para aportar fibra a galletas y bizcochos caseros, así como para espesar sopas y caldos o en albóndigas o hamburguesas.

- Bebida de avena: Se puede tomar sola o acompañada con sirope (es un líquido básicamente de agua y azúcar), cacao o cereales.

Consumo nocturno

De acuerdo con estudios publicados por The National Institute of Health, de Estados Unidos, consumir avena en la noche antes de dormir no es malo, pero sí debe tener en cuenta que debe ser una porción no mayor a 35 gramos, pues si se excede podría haber problemas para dormir.

Según el análisis, al contrario de lo que se piensa, tomar avena en la noche trae algunos beneficios como:

- Reducir los niveles de azúcar: Reduce los niveles de glucosa en la sangre y contribuyen a un mejoramiento de la salud, especialmente a personas con diabetes.

- Reducir el colesterol: Para las personas con altos niveles de colesterol y triglicéridos, este producto reduce la grasa que se pueden acumular en las arterias y por lo se puede prevenir accidentes cardiovasculares.

- Bajar de peso: Debido a los nutrientes y que es un producto bajo en calorías, ayuda a bajar de peso y al aumento de la masa muscular.

- Evitar el estreñimiento: Por ser rica en fibra, contribuye a evitar el estreñimiento y a mejorar el tránsito intestinal. Reduce la inflamación abdominal.

Beneficios del consumo de avena

Los especialistas señalaron varios de los beneficios de incluir en la dieta el consumo de avena.

- Proteínas de alta calidad: Teniendo en cuenta que contiene ocho aminoácidos, se convierte en un alimento con proteínas de primera calidad.

- Gran fuente de energía: Beneficia especialmente a quienes trabajan durante muchas horas o hacen deporte. La recomendación es tomarla a la hora del desayuno, que le permita a la persona contar con una buena reserva de energía.

- Anticancerígena: Debido a sus fitoquímicos, este producto es considerado importante para personas con cáncer. De acuerdo con estudios, con un consumo diario se puede reducir el riesgo de cáncer de mama o de colon hasta un 10 %.

- Para un corazón fuerte: Como se mencionó, por su alto contenido de ácidos grasos omega 3 y linoleicos, reduce el colesterol malo, ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares.

- Depurativa: Debido a sus aminoácidos, estimulan la producción de lecitina en el hígado, depurando el organismo.

- Para los diabéticos: Esto a que mantiene el nivel de glucosa estable y mejora la digestión del almidón.

- Buena digestión; La avena reduce los ácidos biliares, con lo que se puede presentar una mejora del tránsito intestinal evitando el estreñimiento.

- Prevenir problemas de tiroides: Los especialistas consideran que este producto por su contenido en yodo es recomendado para las personas que sufren de hipotiroidismo, ya que es un mineral que ayuda a que esta glándula funcione correctamente.

- Huesos fuertes y para prevenir la osteoporosis: Debido a su alto contenido de calcio.

- Sistema nervioso central: Es un cereal rico en vitaminas del grupo B.

Pese a todos esos beneficios, los especialistas hicieron algunas excepciones para el consumo de avena, especialmente para quienes sufren enfermedades celiacas o intolerancia al gluten.

De la misma manera, para las personas que sufren problemas intestinales. En ese caso, la recomendación es que se haga una consulta al médico.

Finalmente, se recomienda consumir el producto con leche deslactosada light, de almendras, coco o simplemente con agua natural.

En este caso, lo que se busca es que los beneficios que se han señalado puedan tener los efectos deseados y que estos se vean eficazmente.