¿Qué pasa si se toma agua de hierbabuena todos los días?

La hierbabuena, cuyo nombre científico es Mentha spicata, es una planta medicinal que se usa para mejorar memoria, digestión, problemas estomacales y otras condiciones; aunque no existe buena evidencia científica para apoyar estos usos, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Sin embargo, un artículo publicado por la Unidad Especializada de Formación Continua (Unefco), explicó que esta planta es utilizada para eliminar los gases intestinales que por lo general son provocados por comer en exceso. Además, una investigación del Department of Internal Medicine, del Taichung Veterans General Hospital, en Taiwán, asegura que la hierbabuena mejora el tránsito intestinal, lo cual es ideal para las personas que sufren de estreñimiento.

Asimismo, un artículo publicado por la Universidad Autónoma de Guerrero reveló que la hierbabuena es analgésica y antiinflamatoria.

Sobre la misma línea, el agua de hierbabuena es ideal para las personas que sufren de insomnio, pues esta planta tiene componentes relajantes que permitirán tener un mejor descanso.

Otro beneficio de consumir agua de hierbabuena es que mejora los nervios, por sus componentes analgésicos.

Dicho lo anterior, para obtener los beneficios de la planta se necesitan diez hojas frescas de hierbabuena y un litro de agua. Enseguida, se debe hervir el agua y cuando esté en su punto de ebullición se agregan las hojas. Después, se deja reposar la bebida por diez minutos y finalmente se debe colar y se consume.

No obstante, la biblioteca explicó que la dosis apropiada de menta verde depende de muchos factores tales como la edad de la persona, el estado de salud y varias otras condiciones.

“En este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la menta verde. Recuerde que los productos naturales no siempre son necesariamente naturales y las dosificaciones pueden ser importantes. Asegúrese de seguir las instrucciones correspondientes en los rótulos de los productos y consulte con su farmacéutico, médico o proveedor de salud antes de usarla”, explica Medline Plus en su página web.

Sobre la misma línea, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde señala que algunas personas pueden presentar alguna reacción alérgica a la hierbabuena, especialmente cuando se aplica el aceite en la piel.

De igual forma, indicó que “la hierbabuena se debe evitar en personas con reflujo grave o hernia de hiato, además de los niños menores de cinco años, pues el mentol contenido en la menta puede causar falta de aire y asfixia”.

Otra contraindicación es para “las personas con problemas renales o daños del hígado, pues deben consumir esta hierba con mucha moderación, evitando el uso de grandes cantidades, siendo indicado solo bajo autorización médica”.

Adicionalmente, el portal portugués indica que, “en mujeres embarazadas, la hierbabuena puede llegar a ser insegura, principalmente cuando se toma por vía oral en grandes cantidades, ya que podría dañar el útero”.

De otro lado, la hierbabuena es empleada en la cocina, ya que es una planta aromática y brinda diferentes sabores a los platos.

Finalmente, la biblioteca también explica que esta planta es conocida como: Curled Mint, Fish Mint, Garden Mint, Green Mint, Hierbabuena, Huile Essentielle de Menthe Verte, Lamb Mint, Mackerel Mint, Menta Verde, Mentha cordifolia, Mentha crispa, Mentha spicata, Mentha viridis, Menthe Verte, Menthe Crépue, Menthe Douce, Menthe à Épis, Menthe Frisée, Menthe des Jardins, Menthe Romaine, Native Spearmint, Oil of Spearmint, Our Lady’s Mint, Pahari Pudina, Putiha, Sage of Bethlehem, Spearmint Essential Oil, Spire Mint, Yerba Buena, Yerbabuena.

De todos modos, al igual que con cualquier alimento que se quiera incluir en la dieta diaria, es importante consultar al médico tratante o a un nutricionista sobre cuál es la mejor manera de consumir.

También sobre si las condiciones médicas ya existentes no son un impedimento para beneficiarse de todas las propiedades del alimento ya nombrado, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.