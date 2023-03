¿Qué pasa si una persona duerme mucho?

Dormir bien es importante para tener buena salud, esto ayuda a las personas a sentirse bien tanto física como mentalmente.

De acuerdo con la Fundación Española del Corazón, “cuando las personas descansan correctamente ayudan al organismo regenerar el sistema inmunitario, mejorar la memoria y reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. También ayuda a perder peso y a reducir el estrés y la depresión”.

La mayoría de los expertos recomiendan descansar al menos ocho horas diarias e indican que dormir menos de cinco horas puede llegar a ser perjudicial para la salud.

Dormir más de ocho horas puede generar problemas de salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con Teresa Canet, neurofisióloga y miembro de la Sociedad Española del Sueño (SES), “en condiciones normales, una persona adulta que duerme más de nueve horas diarias estaría durmiendo demasiado”, la experta advierte que “es igual o casi igual de malo dormir poco que dormir mucho” y señala que es peligroso para el organismo exceder las horas de sueño.

Entre los diferentes riesgos de dormir más de nueve horas diarias se destacan los siguientes:

Alteraciones metabólicas

Según un estudio de Quebec (Canadá) las personas que duermen más de nueve horas diarias tienen 25 % más de probabilidades de subir de peso que aquellas que duermen entre siete y ocho horas. Y es que, aunque las personas mantengan una dieta saludable, dormir mucho disminuye el tiempo disponible de actividad en el día a día y conlleva a una disminución de la actividad física.

Mayor riesgo de desarrollar diabetes

El mismo estudio de Quebec afirmó que dormir en exceso duplica el riesgo de padecer diabetes tipo 2 frente a las personas con un hábito de sueño saludable. Esto se debe a que dormir más de lo necesario puede aumentar el nivel de azúcar en nuestro organismo, como también ocurre cuando dormimos muy poco.

Dormir en exceso puede generar diabetes. - Foto: Getty Images

Falta de concentración y envejecimiento del cerebro

Dormir en exceso disminuye la concentración y altera la actividad normal del cerebro en el día a día. De acuerdo con Teresa Canet, “cuando una persona duerme demasiado de forma habitual experimenta pérdidas en la capacidad de atención y en la memoria, lo que hace que se vuelva más lento”.

Somnolencia diurna y efecto de “resaca”

En muchas ocasiones, cuando la persona duerme demasiado, puede sentirse mareada, con dolor de cabeza o cansada. Cuando esto ocurre, la persona sufre de lo que se conoce como “resaca del sueño”. De hecho, puede afirmarse que dormir mucho genera somnolencia, además de acarrear dolores derivados de estar tumbados durante tantas horas, debilidad y desorientación.

Aunque se desconocen los motivos exactos por los que se produce, los expertos apuntan a que el sueño prolongado suele ser un sueño ligero en el que no se alcanza un estado profundo y constante de sueño. Como consecuencia, nuestro cuerpo no descansa como debería y habitualmente se despierta en la fase del sueño que no debe.

La depresión es una de las afecciones de salud que genera cansancio. - Foto: Getty Images

Mayor riesgo de padecer o empeorar la depresión

El estado de ánimo está estrechamente relacionado con el sueño. De hecho, diversos estudios afirman que la falta o exceso de sueño puede propiciar la aparición de enfermedades como la depresión o empeorar sus síntomas en personas que la sufren. Por otro lado, una excesiva somnolencia puede ser una consecuencia de la depresión, especialmente si es acompañada de otros síntomas como alteraciones del apetito, falta de energía o irritabilidad.

Dormir mucho puede ser un síntoma de otra enfermedad

Aunque todas las personas necesitan de vez en cuando un sueño reparador, deben estar alerta si esto se convierte en algo habitual. En ocasiones dormir mucho puede ser un síntoma de otra patología y la visita al médico es obligatoria para que pueda valorarnos. Determinar las causas de un aumento de las horas de sueño es fundamental para cuidar la salud y bienestar individual .