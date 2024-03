¿Qué se conmemora el Jueves Santo?

El fin de semana siguiente, es decir, sábado 8 y domingo 9 de abril, no representan días festivos, así que las personas que tienen programadas jornadas laborales para estas fechas tendrán que cumplir con ellas. Es así que no podrán tomar un descanso largo desde el miércoles hasta el domingo de Pascua.

¿Cuál es la historia de esta celebración?

La última cena de Jesús con los doce discípulos aparece en el siglo V y, desde entonces, se celebra el Jueves Santo. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: “Yo tenía gran deseo de comer esta pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el Reino de Dios, porque uno de vosotros me traicionará”. La afirmación de Jesús “uno de vosotros me traicionará”, causa consternación en los doce seguidores de Jesús. Al final Jesús realizó el lavatorio de los pies, acto cristiano que es una lección de humildad y servicio.