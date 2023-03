¿Qué significa para la salud cuando se babea al dormir?

No dormir bien puede ocasionar que la persona enferme con frecuencia, o incluso que aumente de peso.

El sueño es un estado vital para el buen funcionamiento del cuerpo, debido a que el mismo se cansa con las diferentes actividades del diario vivir y necesita recuperarse para poder continuar con el rendimiento.

De acuerdo con Medline Plus, es tan importante que no hacerlo, es decir, no dormir, puede ocasionar sensación de cansancio y afectar el “rendimiento, incluyendo su capacidad de pensar con claridad, reaccionar rápidamente y formar recuerdos. Esto puede llevarlo a tomar malas decisiones y ponerse en situaciones de riesgo”.

Dormir es vital para recuperarse - Foto: Getty Images

Infosalud, por su parte, informa que “al dormir se segrega melatonina, una hormona que interviene en la regulación del sistema inmunológico (defensas). En la columna vertebral, los discos intervertebrales se regeneran y se rellenan de una sustancia fundamental para ejercer su función amortiguadora; así como la piel y la vista se regeneran a lo largo de la noche”.

De igual manera, especifican que el hecho de no dormir bien puede afectar el metabolismo (lo que podría desencadenar un aumento del peso corporal), debido a que “se descontrolan los niveles de leptina y grelina en el cuerpo, las hormonas encargadas del apetito y de crear una sensación de saciedad”.

En ese sentido, muchas veces ocurre que mientras se duerme, de pronto empiezan a salirse las babas o saliva de la boca, causando -tal vez- incomodidad con las personas que rodean a quien duerme. Sin embargo, contrario a lo que muchos pensarían, esto no es algo realmente malo.

Imagen de referencia. - Foto: Getty Images / negatina

Esto puede ocurrir en la fase del sueño denominada REM (Rapid Eye Movements, en español movimientos oculares rápidos). En el momento en que se suele babear, “las funciones cerebrales disminuyen su actividad y el cuerpo entra en un estado de descanso reparador”, informa el sitio Max Colchón.

Asimismo, “esto provoca que el cuerpo deje de deglutir. O sea, dejar que la saliva pase desde la boca al estómago a través de la garganta. De esta manera, la saliva se acumula en la cavidad bucal, lo que provoca este babeo”.

Dormir ayuda a recuperar al cuerpo - Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual manera, en dicho portal detallan algunas de las posibles causas que podrían estar generando un babeo excesivo, por lo que enfatizan en que es importante consultar a un médico, si esto ocurre.

Alérgias: “ la rinitis alérgica o fiebre del heno, al igual que algunas alergias a alimentos aumentan la producción de saliva.

Acidez de estómago: el reflujo de ácido estomacal puede estimular el esófago provocando un incremento de la salivación.

Sinusitis: los problemas respiratorios suelen llevar asociados dificultades para tragar, lo que provoca la acumulación de saliva.

Medicación : ciertos medicamentos como los antidepresivos también aumentan la generación de saliva.

Amigdalitis: debido a la inflamación que provoca la amigdalitis, los conductos se estrechan obstruyendo entre otras cosas la natural absorción de la saliva.

Terror nocturno: las personas que sufren trastornos del sueño como terror nocturno o sonambulismo suelen babear en mayor cantidad mientras duermen”.

Entretanto, cabe mencionar que, a la hora de dormir, es difícil dejar el celular a un lado para poder darle un descanso al cuerpo y a la mente, por lo que muchas veces es el teléfono lo último que los ojos ven, pero esto realmente no es bueno para la salud.

Según el sitio oficial del Instituto Médico Howard Hughes (HHMI), un equipo de “investigadores han identificado dos interruptores moleculares que estimulan la muerte celular programada, inducida por dosis mortales de luz ultravioleta (UV)”.

Dormir con celular no es bueno para los ojos - Foto: Getty Images

Asimismo, destacan que la “muerte celular programada, también llamada apoptosis, se ejecuta normalmente durante el desarrollo para suprimir las células innecesarias o para eliminar las células que han sido dañadas por distintos agentes estresantes, tales como la radiación o la oxidación”.

De acuerdo con PruébaT de la Fundación Carlos Slim, algunas de las consecuencias nefastas que puede tener el hecho de permanecer mucho tiempo ante la pantalla del celular son: