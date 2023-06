¿Qué tipo de frutas hacen bajar el azúcar en la sangre?

Cuando los niveles de azúcar en sangre son muy altos puede aparecer la diabetes, una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre), que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Esta afección se divide en tres tipos, la diabetes tipo 1 que se da cuando el cuerpo no produce insulina; la diabetes tipo 2 que es la más común y se da cuando el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Y finalmente, la diabetes gestacional, que afecta a algunas mujeres durante el embarazo, pero la mayoría de las veces, este tipo de diabetes desaparece después de que nazca el bebé.

“Si bien la diabetes tipo 1 puede manifestarse a cualquier edad, suele ocurrir en la infancia o la adolescencia. La diabetes tipo 2, el tipo más común, también puede manifestarse a cualquier edad, pero es más frecuente en personas mayores de 40 años. Sin embargo, están aumentando los casos de diabetes tipo 2 en niños por malos hábitos alimenticios”, explicó Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

La diabetes es una enfermedad crónica silenciosa, pero cuando se manifiesta evidencia diversos síntomas. - Foto: Getty Images

Síntomas que puede causar la diabetes

Más sed de lo habitual.

Micción frecuente.

Pérdida de peso involuntaria.

Presencia de cetonas en la orina. Las cetonas son un producto secundario de la descomposición de músculo y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina.

Sensación de cansancio y debilidad.

Sensación de irritabilidad u otros cambios en el estado de ánimo.

Visión borrosa.

Llagas que tardan en cicatrizar.

Infecciones frecuentes, como en las encías, la piel o la vagina.

La diabetes tipo 1 puede manifestarse a cualquier edad, suele ocurrir en la infancia o la adolescencia. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El tratamiento de esta enfermedad depende básicamente de las indicaciones que dé el especialista en salud y de los buenos hábitos de vida. De hecho, la Organización Mundial de la Salud aconseja consumir 400 gramos de frutas y verduras para tener una buena calidad de vida.

Por lo anterior, el portal web Frutamare, las fresas, las frambuesas, las grosellas, las grosellas negras, los arándanos y las moras son los frutos rojos ricos en fibra y antioxidantes, que los convierten en frutas buenas para bajar el azúcar, además también son bajas en calorías.

Fresas

Específicamente, un estudio realizado en Quebec analizó los efectos de las fresas sobre la hiperglucemia o el azúcar elevada en sangre y se obtuvieron resultados, pues “una taza de fresas al día regula el azúcar en sangre”.

Un estudio realizado en Quebec analizó los efectos de las fresas sobre la hiperglucemia o el azúcar elevada en sangre - Foto: Getty Images / Carol Yepes

Este analizó a 50 adultos que eran levemente obesos, con un Índice de Masa Corporal (IMC) de entre 30 y 34,9, quienes habían sido diagnosticados recientemente con diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina. Adicional a ello, los investigadores observaron que “comer una porción de fresas de aproximadamente 250 gramos, es decir, una taza de fresas frescas al día, podría reducir significativamente la intolerancia a la glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina”.

Frambuesas

Las frambuesas rojas tienen beneficios que ayudan a reducir la glucosa con indicaciones de mejoras en las respuestas de la insulina. Estos efectos son particularmente importantes para las personas con sobrepeso u obesidad con prediabetes. Incluso, un estudio publicado en ‘Obesity’, investigó los efectos de las frambuesas rojas en un grupo de personas con riesgo de diabetes que tenían sobrepeso u obesidad y presentaban prediabetes y resistencia a la insulina.

Grosellas

De acuerdo con el portal web Infosalus, las grosellas negras son favorables para el metabolismo de la glucosa, ya que tiene un efecto beneficioso en la respuesta de la glucosa después de la ingesta, y el tamaño de la porción requerida es mucho menor de lo que se pensaba anteriormente, según muestra un nuevo estudio de la Universidad de Finlandia Oriental.