¿Qué vitamina se puede ingerir para reducir el colesterol elevado?

“La niacina funciona bloqueando la forma en la que el hígado produce el colesterol . Este lípido puede adherirse a las paredes de las arterias y estrecharlas o bloquearlas”. Es fundamental mencionar que solo un profesional puede indicar o recetar suplementos o cápsulas con niacina, por ende se recomienda no automedicarse, entendido que la sobre ingesta de algunos compuestos también pueden generar consecuencias adversas para la salud.

También es importante mencionar que dicho compuesto, por lo general, es recetado a pacientes que tienen niveles demasiado elevados de colesterol en su sangre, ya que se ha comprobado que puede tener efectos secundarios graves; allí también radica la importancia de no automedicarse.

Además, los pacientes a los que no les suelen funcionar las medicinas que se recetan cuando una persona tiene los niveles de colesterol desmedidos, se les formula la ingesta de niacina . Un profesional de la salud también debe ser el encargado de mencionarle a la persona cada cuando tomar la vitamina, con qué frecuencia y en que cantidades debe ingerir dicho compuesto.

Es importante aclarar que la ingesta de estos alimentos no reemplaza la medicación formulada por el profesional de la salud y si él autoriza su ingesta, estos deben adecuarse dentro de un plan de alimentación sano y equilibrado, donde el paciente haga ejercicio o practique algún deporte. La sola ingesta de los productos no surtirá ningún efecto si no se cumple con las anteriores condiciones.