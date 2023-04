¿Qué vitaminas sirven para cuidar y regenerar la piel?

La piel es el órgano del cuerpo más grande formado por millones de células y, al lado del cabello, las uñas y las glándulas sebáceas y sudoríparas, conforman lo que se denominan el sistema tegumentario.

De acuerdo con los especialistas, este sistema es el conjunto de órganos que forman la capa más externa del cuerpo y que actúan como una barrera física entre el ambiente externo y el interno, la cual sirve para protegerlo de factores externos como bacterias, sustancias químicas y temperatura.

En el caso de la piel, esta es impermeable, se repara y lubrica a sí misma, incluso elimina algunos residuos del cuerpo, por lo que es importante tener en cuenta que debe ser cuidada adecuadamente y mantenerla hidratada.

No hay que perder de vista que al rededor del 60 % del cuerpo es agua, por eso, es importante mantener un equilibrio en las funciones celulares y corporales. Tomar agua entre 1,5 o 2 litros de agua es una de las principales recomendaciones.

No tener la piel hidratada no le permitirá cumplir con sus funciones de manera correcta, ya que tenerla seca la vuelve áspera al tacto y, cuando se estira, no recupera su forma del mismo modo que una piel sana y bien hidratada.

Incluso, no será capaz de proporcionar su función de barrera, ni protegerá al cuerpo de diversos alérgenos y agentes causantes de irritación, por lo que se inflama, pica y presenta molestias.

Además de una buena hidratación, es importante cuidarla a través de una dieta variada y equilibrada, con el aporte suficiente de determinadas vitaminas, minerales y otros nutrientes como ácidos grasos esenciales, ya que, de no hacerlo, además del aspecto seco se puede presentar descamado o sarpullidos con granos.

Vitaminas

Aunque existen algunos productos de belleza que pueden ayudar en ese proceso de cuidado de la piel, el consumo de algunas vitaminas pueden contribuir en el propósito de mantenerla radiante y hermosa ante los agentes contaminantes del ambiente.

Entre ellas se encuentra la vitamina A, que se puede hallar en algunos alimentos o en productos estéticos. Su importancia radica en que le proporciona la protección necesaria ante la radiación solar, inhibiendo el crecimiento de ciertas células.

Igualmente, ayuda a combatir enfermedades como el acné, la psoriasis y la sequedad, al brindarle hidratación y elasticidad, según un estudio realizado por el Bombay College of Pharmacy de India.

Se encuentra, por ejemplo, en el mango, la zanahoria, los tomates, la calabaza y algunas hojas verdes como espinaca, lechuga y coliflor.

Aquellos productos que son de color rojo/anaranjado son más beneficiosos, ya que contienen betacaroteno (pertenece a un grupo de pigmentos de color llamados carotenoides. Se convierte en vitamina A en el cuerpo).

Otra de las vitaminas es la B3, que también es conocida como niacina y que el cuerpo crea y utiliza para convertir los alimentos en energía. Esta ayuda a mantener sanos el sistema nervioso, el aparato digestivo y la piel. Además, favorece al organismo en la obtención del brillo adecuado para la misma, al igual que puede reconstruirla en caso de lucir flácida y así prevenir su envejecimiento a corto plazo. Este elemento se encuentra en alimentos como lechugas de pollo, tortillas de maíz, atún, cacahuete y salmón.

La vitamina B12, por su parte, es la responsable de la formación de los glóbulos rojos en el organismo para la regulación del tono adecuado de la piel y su pigmentación.

Su consumo puede ayudar a eliminar las bacterias de la piel y reducir el acné, de acuerdo con una investigación que adelantó el Crump Institute for Molecular Imaging de Estados Unidos. Entre los alimentos que se recomiendan están el hígado, sardinas, marisco y levadura de cerveza.

En el caso de la vitamina C, se le considera la responsable de la firmeza de tu piel, debido a que contribuye a sintetizar el colágeno cutáneo, según el estudio realizado por la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda.

De esta manera, brinda elasticidad a los tejidos y en su reconstrucción rápida ante los daños producidos por la edad o posibles afecciones. Además, reduce y previene la aparición de manchas, por cuanto ayuda a la producción de queratina en el cuerpo, que es una proteína fundamental para la formación de células nuevas.

Los alimentos en los que se encuentra son algunos cítricos como limón, toronja, naranjas, así como en la papaya, la guayaba, el pimiento amarillo y el melón.

Finalmente, la vitamina E ayuda a combatir los efectos visibles sobre la piel a causa de la edad o enfermedades producidas por el sol u otros agentes tóxicos, debido a que actúa como un poderoso antioxidante.

Una investigación del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana determinó que esta vitamina contribuye a depurar el organismo de los radicales libres, conservando las reservas de colágeno y las células. Otro dato importante es que esta vitamina colabora en el proceso de absorción de la vitamina A en el organismo.

Se recomienda añadir regularmente una pizca de pimienta a las comidas, preparar aderezos en aceites vegetales como el de oliva, así como consumir nueces, aceitunas y semillas de girasol.