¿Quién aguanta más sin tener relaciones sexuales, el hombre o la mujer?

Es común escuchar la afirmación de que el deseo sexual en los hombres es generalmente más alto que en las mujeres. A menudo, se sugiere que para los hombres, gran parte de su enfoque gira en torno a tener relaciones sexuales. Sin embargo, es importante destacar que esto no implica que a las mujeres no les guste la intimidad o que no disfruten de la satisfacción sexual.