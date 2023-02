Riñones: el jugo natural que ayuda a limpiarlos y a mejorar la circulación sanguínea

Por lo general. el dolor renal con mucha frecuencia es ocasionado por una infección en el órgano o un cálculo en los conductos que salen de este.

En concreto, se siente en un costado, que es el área a cada lado de la columna entre la parte baja de la caja torácica y las caderas. Usualmente, ocurre en un lado del cuerpo, pero puede ocurrir en ambos, según el magacín especializado en salud, HealthLine.

El dolor renal es clasificado de acuerdo con lo fuerte que sea: como severo o leve. Si bien, un cálculo renal usualmente ocasiona dolor severo, mientras que el dolor que proviene de una infección suele ser leve.

A la hora de combatir el dolor en los riñones es importante determinar cuál es el origen de este síntoma. El dolor en los costados o en el centro de la espalda superior puede provenir de los riñones. Sin embargo, esto no siempre es la señal de un problema grave, según Información publicada en American Kidney Fund.

Existen una serie de remedios a base de frutas que pueden contribuir a la salud renal, - Foto: Getty Images

De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, Estados Unidos, cuando se tienen problemas de riñón o del hígado, regularmente el mejor tratamiento es la alimentación, ya que los medicamentos en muchas ocasiones podrían empeorar la situación.

Afortunadamente, existen una serie de remedios a base de frutas que pueden contribuir a la salud renal, ayudando de cierto modo al alivio del dolor localizado en esta zona y al mismo tiempo a limpiar los riñones.

Jugo de limón y sandía

Ingredientes

2 tazas de sandía cortada en cubos (300 g).

El jugo de 1 limón.

Preparación

Cortar la sandía en cubos y quitar la cáscara.

Exprimir el limón.

Colocar los dos ingredientes en el vaso de la licuadora y mezclar bien.

Beber de inmediato (si se desea, añadir unos cubos de hielo).

Para el jugo de limón y sandía se necesitan 2 tazas de sandía cortada en cubos (300 g). - Foto: Getty Images/iStockphoto

Jugo de manzana y perejil

Según los expertos de la Fundación Española de la Nutrición, esta bebida contiene proteínas, fibra, calcio, hierro, potasio, vitamina A, folatos, tiamina y flavonoides, que podrían contribuir con la salud renal.

Ingredientes

1 taza de perejil fresco.

1 manzana verde.

El jugo de ½ limón.

1 trozo de jengibre fresco.

Preparación

Introducir todos los ingredientes en la licuadora y procesar un par de minutos o hasta que todo quede bien integrado.

Servir sin colar y beber.

El jugo de piña y fresa es ideal para depurar los riñones - Foto: Foto: Getty Images. Montaje Semana.

Jugo de piña y fresa

Ingredientes

1 taza de fresas (200 g).

2 o 3 rodajas de piña.

Preparación

Lavar bien las fresas y quitarles el rabo. Cortar por la mitad, o en cuartos, según el tamaño.

Cortar dos o tres rodajas de piña y pelarlas. Luego trocear.

Poner todo en el vaso de la licuadora, mezclar y beber.

Jugo de arándanos

Se considera que, por su contenido de antioxidantes y vitamina C, el consumo de arándanos (a natural o en bebidas) podría ayudar a desintoxicar los riñones.

Ingredientes

1 taza de arándanos (250 ml).

½ taza de agua (125 ml).

1 cucharada de jugo de limón (15 ml).

Preparación

Lavar los arándanos.

Procesar hasta formar una mezcla homogénea.

Beber al momento.

Jugo de sandía y albahaca

Ingredientes

4 tazas de sandía fresca.

Un puñado de hojas de albahaca frescas.

Preparación