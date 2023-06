Rompiendo mitos: ¿Es realmente necesario lavar el pelo todos los días?

El cuidado del cabello es de suma importancia tanto para mujeres como para hombres y el lavado es una de las principales tareas que provoca muchas dudas, pues siempre han existido preguntas sobre los productos que se deben utilizar, la forma en que se aplican y la frecuencia con la que se debe realizar.

Frente a esta última incógnita, diferentes expertos recomiendan lavarlo cuando esté sucio, algo que parece obvio, pero que las personas no logran identificar, pues hay quienes aplican rutinas de cuidado que estipulan que se debe realizar el lavado cada dos días. Pese a esto, estilistas y profesionales en salud capilar, estiman que se debe lavar el cabello cuando se vea claramente sucio; sin embargo, hay personas que no esperarán a que sean evidentes rastros de suciedad.

Sobre lavarlo a diario, el doctor Pedro Rodríguez, dermatólogo de la Clínica Dermatológica Internacional, dijo al diario El País de España que el cabello no se va a caer por lavarlo y que la verdadera preocupación ante esto es los productos que se utilicen para su cuidado.

Lavarse el pelo mantiene la salud del cuero cabelludo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“No, el pelo que se iba a caer no se cae más o menos por lavarlo. Lavar el pelo no es malo, lo importante es con qué nos lo lavamos, puesto que hay que usar productos que no lo dañen”, dijo Rodríguez.

El experto asegura que no hay problema con lavarlo a diario, pero sí es claro en que no se debe ser muy agresivo en el proceso, por lo que es mejor utilizar productos con un pH “ligeramente ácido”, para evitar que se debilite y se caiga con mayor frecuencia.

Rodríguez abordó un tema bastante curioso y es el que tiene que ver con los deportistas, pues son personas que sudan debido a su profesión y que someten su cabello a otras dinámicas diferentes a las de las personas comunes y corrientes.

Para ellos, el consejo fue aplicar la misma premisa, lavarlo si se ve sucio, por ende, si se va al gimnasio y se suda o se engrasa el pelo, hay que lavarlo de la misma forma que se hace a diario y con los mismos productos.

Para los hombres también es primordial el cuidado del cabello. - Foto: Getty Images

Remedios caseros para eliminar el cabello graso de forma natural

Cuando se hace referencia a un cabello normal y saludable, se sobrentiende como un pelo suave, brillante, flexible y fácil de peinar, con un cuero cabelludo color rosa y sin alteraciones.

Una forma efectiva de cuidar el cabello, es evitando su exposición a altas temperaturas de calor, eliminar el uso de productos químicos como tintes o decoloraciones y mantener una adecuada higiene para equilibrar la grasa que hay en el cabello.

No obstante, de acuerdo con Mia, portal dedicado a la nutrición, salud y belleza, existen algunos remedios caseros que ayudan a lograr este propósito.

Vinagre de manzana

Este es un remedio casero eficaz para combatir el cabello graso. Este aceite ayuda a equilibrar el pH del cuero cabelludo, lo que contribuye a controlar la secreción en exceso del sebo.

Para preparar este remedio se deben mezclar dos o tres cucharadas de sopa de vinagre de manzana en un vaso de agua. Se aplica sobre el cabello, tras lavarlo con un champú suave. Se deja actuar entre cinco y diez minutos y se enjuaga con agua fría.

El procedimiento se debe realizar entre dos y tres veces por semana.

El cuidado capilar es importante para evitar lesiones en el cuero cabelludo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Té negro

Esta bebida es un poderoso astringente conocido como ácido tánico, que ayuda a prevenir la acumulación y el exceso de aceite sobre el cuero cabelludo. Se deben añadir una o dos cucharadas de té negro en una taza con agua. Se deja hervir durante diez minutos y se deja que la solución enfríe.

Se aplica la mezcla sobre el cabello y se lava con champú suave.

Aloe vera

El aloe vera tiene vitaminas y minerales importantes que ayudan a liberar el cabello de las toxinas que puedan estar afectándolo. Además, desintoxica el cuero cabelludo y controla la secreción de sebo.

Se debe mezclar una cucharada de aloe vera y una de zumo de limón en un vaso junto a un champú. Se lava el cabello y se deja permanecer el champú unos minutos más de lo usual antes de enjuagarlo.