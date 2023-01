Salir de fiesta, dormir más y otras actividades ‘placenteras’ para adelgazar, según la ciencia

Para nadie es un secreto que a la hora de bajar de peso hay que tener ciertos hábitos alimenticios y cambiar algunas actividades del estilo de vida. De hecho, las personas lo suelen relacionar con ‘hacer sacrificios’. Pero, ¿vale la pena dejar de realizar rutinas que hacen felices a la mayoría de la gente?.

Por supuesto, no existen dietas milagro ni entrenamientos efectivos sin tener una disciplina. Pero no hay que llegar a extremos y pensar que por dejar de tomar vino, bailar, comer chocolate o realizar algunas actividades placenteras, el cuerpo no se pueda mantener en equilibrio.

De hecho, el entrenamiento tipo ‘zumba’ (bailar con aeróbicos) es una de las modalidades de fitness más famosas para definir y moldear la figura, según el magacín Mundo Deportivo, en su sección de salud y bienestar. Su éxito reside en que se combinan diferentes movimientos de bailes latinos con ejercicios aeróbicos, así como irse de fiesta,

Bañarse consume tantas calorías como una caminata de media hora (alrededor de 140 calorías). - Foto: Foto: Getty Images.

Actividades placenteras para adelgazar

Darse baños calientes

Si las personas tienen tina en casa, ya se sabe que no hay nada más placentero que darse un buen baño caliente. Y además hará adelgazar.

Según estudios realizados hasta la fecha, como el de la Universidad de Loughborough, el efecto de un baño caliente sobre el control del azúcar en la sangre (que es importante para el metabolismo) y sobre la energía gastada (número de calorías quemadas) está probado.

De hecho, los investigadores descubrieron que bañarse consumía tantas calorías como una caminata de media hora (alrededor de 140 calorías).

Comer chocolate negro

Un estudio realizado en la Universidad Queen Margaret reveló que el chocolate negro tiene un impacto considerable en la forma en la que el cuerpo sintetiza los ácidos grasos, lo que reduce la digestión y la absorción de carbohidratos y grasas.

Al igual que ocurre con el vino, hay que controlarse en su consumo, con una onza de chocolate negro (unas 170 calorías) unos cuatro días a la semana sería más que suficiente.

Beber vino tinto

La Universidad de Harvard publicó hace dos años un estudio científico en el que asociaba los beneficios del consumo moderado de vino, en el marco de un estilo de vida saludable, con una mayor esperanza de vida y con unos niveles más elevados de lipoproteínas de alta densidad (HDL), el denominado colesterol bueno.

Además, los investigadores aseguraron que el vino tinto contiene un polifenol llamado resveratrol que convierte la ‘grasa blanca’ en ‘grasa marrón’, que es más fácil de quemar.

Otro estudio realizado por la Universidad Estatal de Arizona sugiere que el resveratrol también puede ayudar a controlar y suprimir los antojos, por lo que también es más probable que si se bebe algo de vino al día (5-15 gr/día en mujeres y 5-30 gr/día en hombres) las personas evitarán comer en exceso.

Salir de fiesta a una discoteca

Según la Escuela de Medicina de Harvard, se pueden quemar unas 112 calorías por cada 30 minutos de baile.

Esto quiere decir, que si las personas salen de fiesta una noche a una discoteca de la ciudad, podrán quemar más de 200 kcal. Por supuesto, controlando el exces de alcohol.

También le puede interesar:

Dormir más

Existen numerosas investigaciones que avalan que dormir mal (y poco) aumenta el riesgo de engordar.

Un estudio de la Universidad de Chicago Illinois (Estados Unidos) determinó que las personas que duermen más ingieren menos calorías en su día a día que las personas que duermen menos.

Tener más sexo y dar más besos

Un estudio de la Universidad de Montréal, Canadá, determinó que tener unos 25 minutos de sexo queman entre 88 y 106 calorías.

Esto quiere decir, que si las personas tienen intimidad con su pareja al menos dos veces por semana, consumirás al menos 200 calorías.

Por si fuera poco, también es bueno besar y tener sexo oral. Según un estudio publicado en la revista especializada en sexualidad, Archives of Sexual Behaviour, un beso apasionado quema entre 6 y 100 calorías; y el sexo oral más de 100 calorías por cada media hora.

Adoptar la costumbre inglesa del té