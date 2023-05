¿Seco o mojado? Esta es la mejor forma de cepillar el cabello para que no se dañe ni se caiga

Ciertamente, la pérdida de cabello se puede dar por malnutrición, o quizá por una enfermedad como la alopecia areata, que según lo describe la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, (MedlinePlus), a través de su servicio en línea es “una afección que ocasiona parches redondos de pérdida del cabello y puede llevar a la calvicie total”, que también se encuentra entre las enfermedades autoinmunitarias, es decir, que el sistema inmune agrede los folículos pilosos que se encuentran en buen estado.

Sin embargo, el cuidado del cabello es indispensable para que este se mantenga sano y fuerte, que no solo bastará con el uso de mascarillas capilares, sino también de un cambio en ciertos hábitos como, por ejemplo, evitar el uso de secadores y planchas, o la aplicación de champú suave, incluso de acondicionador -según MedlinePlus-, este último es importante porque de acuerdo con el sitio All Things Hair el cabello día a día se encuentra expuesto a agentes extraños que lo maltratan porque una vez que su cutícula esté abierta inicia un proceso de deterioro, y es aquí en donde productos suavizantes como el acondicionador tienen una acción protectora que no solo nutre, sino que reduce el frizz y aumenta su elasticidad.

De ahí que el cepillado frecuente del cabello es importante para mejorar la circulación del cuero cabelludo -explica Glamour México- porque incide en su crecimiento y bienestar. Incluso menciona que al peinarlo se limpian las impurezas que tiene, ¿pero es mejor cuando está seco o mojado?

Seco: según menciona el sitio web de belleza, cepillar el cabello cuando está seco puede ser favorable porque no permite su quiebre al instante, ya que las hebras no son tan flexibles como cuando está mojado, más, sin embargo, todos los tipos de cabello no se benefician porque por ejemplo, quienes tienen el cabello crespo provocarían frizz.

El cabello seco suele ser más fuerte que cuando está mojado. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Mojado: según lo manifiesta Glamour, cuando se cepilla el cabello totalmente mojado puede ser más factible que se produzcan daños por la debilidad y flexibilidad en la que se encuentra.

Por esto, aconseja hacerlo con el cabello húmedo -ni muy mojado ni tampoco seco-, ya que de esta manera se encuentra en un punto medio, es decir, está en un proceso en el que las hebras se fortalecen cuando se secan.

Al peinar el cabello crespo se puede esponjar. - Foto: Getty Images

De igual manera, sugiere siempre peinar las puntas del cabello y de a poco ir subiendo para cepillar luego el medio y llegar a la raíz.

¿Qué otros cuidados se deben tener?

Las mascarillas capilares suelen ser parte de los cuidados para el cabello, pero según Mundo Deportivo, no es bueno llevarlas a cabo a diario porque estas alteran el pH natural, debilitando así las hebras del cabello.

Por esto, el sitio señala que se deben hacer una vez a la semana tratamientos caseros, y en los casos que se necesite una restauración mayor, serán hasta tres, siempre y cuando se lleven a cabo bajo supervisión de un experto.

Algunos productos naturales ayudan a mejorar la salud del cabello. - Foto: Getty Images

Incluso recomienda no dejar las mascarillas capilares toda la noche, ya que después de determinado tiempo tienen un efecto contrario, por el hecho de que debilitan el cabello por su exceso de humedad.

Por su parte, MedlinePlus aconseja que para evitar la resequedad del cabello, se debe lavarlo con champú por lo menos dos veces a la semana; además de usar productos libres de sulfato, sin desestimar las propiedades de un acondicionador según el tipo.

Asimismo, Glamour México, menciona que el aceite de romero estimula el crecimiento del cabello e inclusive hay quienes lo emplean para cubrir las canas. Es entonces que esta planta con uso gastronómico también tiene un efecto protector sobre las hebras capilares, evitando su quiebre, mismo que le da un aspecto seco.