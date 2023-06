Sensación de pesadez y gases: así se puede aliviar con jugo de sandía y limón

Las flatulencias, aunque son completamente normales, pueden resultar incómodas para algunas personas. Si bien se trata de una reacción natural en el cuerpo, es conveniente atender a ciertas señales que podrían ser indicador de un problema de salud.

De acuerdo con la enciclopedia médica Medline Plus, los gases o flatulencias se refieren al aire en el intestino que sale a través del recto. Estos gases se forman normalmente en los intestinos a medida que el cuerpo digiere los alimentos, además, pueden hacer que la persona se sienta inflada e incluso experimente cólicos o retorcijones en el vientre.

La formación de los gases está asociada al tipo de alimento que el individuo consume, por ejemplo, si come alimentos difíciles de digerir como la fibra. Su desarrollo también aumenta cuando el sujeto ingiere algo que su cuerpo no puede tolerar. Dentro de los casos más comunes figuran la intolerancia a la lactosa.

No obstante, estas no son las únicas causas, por lo que la formación de gases también está asociada con los siguientes escenarios:

Consumo de ciertos antibióticos.

Síndrome del intestino irritable.

Malabsorción.

Mala digestión.

Tragar aire al comer.

Fumar.

Consumir bebidas carbonatadas.

Comer muy rápido.

Los gases se forman naturalmente en los intestinos durante el proceso digestivo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, detalla en su sitio web algunos alimentos frecuentes que inciden en la formación de gases: frijoles y guisantes (legumbres), frutas, verduras y cereales integrales.

“A pesar de que los alimentos con alto contenido de fibras aumentan la producción de gas, las fibras son esenciales para mantener tu sistema digestivo en buen funcionamiento y controlar los niveles de glucosa en la sangre y colesterol”, anota el citado portal.

La acumulación de gases en el intestino puede dar paso a síntomas como dolor abdominal, hinchazón y sensación de pesadez. Como es usual, la medicina alternativa ofrece algunas opciones para aliviarlos.

No obstante, es pertinente mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, de manera que su efectividad no está garantizada en un 100 %. Dicho esto, antes de acudir a tratamientos naturales, lo recomendable es consultar con un médico de confianza.

La acumulación de gases puede causar hinchazón abdominal. - Foto: Foto Gettyimages

Jugo de sandía y limón para desinflamar el abdomen

La revista Mejor con salud comparte la receta para preparar una bebida que podría ayudar a eliminar los gases, al mismo tiempo que alivia la sensación de pesadez y desinflama el abdomen.

“La sandía puede combinarse con otros ingredientes como el pepino, el apio y el limón. Todos ellos son conocidos por actuar como estimulantes del sistema gastrointestinal”, destaca la fuente consultada.

En primer lugar, la sandía destaca por estar compuesta 92 % por agua. Además, contiene antioxidantes, fibra y otros importantes nutrientes.

La Fundación Española de Nutrición (FEN) detalla algunas de las bondades nutricionales de la sandía, entre las que destacan: vitamina A, calcio, magnesio, potasio, sodio, fósforo, vitamina B6, folatos, entre otras.

La sandía, además, es considerada como un diurético natural, de manera que su consumo estimula la función digestiva.

Para la preparación de esta bebida, Mejor con salud sugiere incluir limón, una fruta que también es conocida como “un excelente laxante natural, idóneo para desintoxicar el cuerpo y prevenir afecciones como el estreñimiento”. Las bondades del jugo de sandía y limón pueden potenciarse, incluyendo pepino y apio.

El consumo de sandía ayuda a la hidratación del organismo. - Foto: Getty Images

Ingredientes:

Media sandía

Un manojo de apio

Un pepino

Un limón

Un litro y medio de agua

El limón desintoxica el cuerpo y es gran fuente de vitamina C. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Preparación:

Retirar las semillas de la sandía y cortarla en trozos pequeños.

Pelar y trocear el pepino. Lavar el manojo de apio.