Signos zodiacales más difíciles de amar, según el horóscopo

Mantener una relación amorosa es algo que devenga tiempo, paciencia y corresponsabilidad de las partes implicadas. Expertos en terapia de pareja dicen que existen momentos en los que una persona no se siente del todo conforme, pero su compañero la complementa con su existencia.

El amor ha sido estudiado por varias ramas del conocimiento, una de ellas es la astrología la cual estudia el movimiento de los astros y analiza cada fenómeno natural para dar a conocer aspectos que permean en los seres humanos. Si bien es cierto que la credibilidad depende de cada sujeto y su subjetividad, la lectura del horóscopo es un tema de interés para muchos.

En ese sentido, varios sitios web alojan predicciones místicas que tienen que ver con las características de los signos zodiacales; algunos son tiernos, candentes y enérgicos, pero otros prefieren ser difíciles de amar.

El horóscopo está conformado por 12 signos zodiacales que se distinguen por fecha y elemento natural. - Foto: Getty Images

Los signos del zodiaco más difíciles de amar

1. Virgo: de acuerdo con datos compartidos por el portal de Nueva Mujer, los nacidos bajo este signo del zodiaco son personas serias, comprometidas y que prefieren la claridad. Son los más difíciles de amar porque les gusta que todo se haga a su manera y, por lo tanto, suelen no ceder ante los demás.

Sin embargo, suele pasar que sus comportamientos no son intencionales, solo que les gusta mantener la distancia para asegurarse de que su corazón no se decepcionará. Al superar estos percances, adoptan el amor en sus vidas.

2. Sagitario: las personas nacidas en Sagitario son impulsivas, según MSN, es por ello que se convierten en sujetos difíciles de querer o amar. No les gusta la rutina y siempre buscan nuevas alternativas para llevar a cabo, por lo que la estabilidad no les convence del todo.

De hecho, el citado portal dice que construir una estabilidad con las personas que llevan este signo puede ser incluso hasta imposible, ya que viven para aventurarse y descargar la adrenalina. La única manera en la que un Sagitario se encuentre satisfecho será cuando no sienta que le están persiguiendo o amarrando sus alas; su enamorado debe correr más que ellos, según Nueva Mujer.

3. Géminis: a veces lo quieren todo, pero no están dispuestos a hacer el sacrificio y eso es una variable importante para mantener cualquier tipo de relación. De acuerdo con Terra, los geminianos quieren una vida mejor, pero no están de acuerdo en renunciar a las cosas que tienen. En consecuencia, amar a las personas con este signo zodiacal es complicado.

El citado portal menciona que a veces suelen perder mucho tiempo en su mente y eso es lo que repercute a la hora de amar a alguien y construir un futuro juntos.

4. Acuario: es reservado y suele ocultar sus sentimientos aunque no lo parezca. A estas personas no les gusta el juego, por lo tanto, esperan recibir lo mismo que dan. MSN dice que odian las exigencias, suelen abrir su corazón poco, por lo que no dejan entrar a cualquiera en sus vidas.

Prefieren seleccionar, saben amar con fervor y sienten cada emoción, pero es realmente complicado descifrar lo que su corazón y mente sienten.

5. Tauro: a pesar de que tienen relaciones largas y duraderas, su receptividad y desconfianza les juega una mala pasada. Saben lo que quieren y no se prestan para las aventuras.

Teniendo en cuenta información del sitio web Terra, las personas nacidas en Tauro son difíciles de amar porque a veces no suelen dar el espacio que su pareja necesita, además siempre ponen a su familia por encima de cualquier situación y esto se convierte en la excusa perfecta para salir de cualquier altercado.