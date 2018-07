Kate Spade y Anthony Bourdain: ¿Qué está pasando?

El martes 5 de junio el mundo de la moda se vistió de luto ante el anuncio de la muerte de una de sus grandes figuras: Kate Spade. La diseñadora, de 55 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Nueva York, donde vivía desde hace décadas luego de establecer una exitosa marca con su nombre. El asombro no había desaparecido aun cuando se conoció que Inés Zoreguieta, de 33 años, hermana de la reina Máxima de Holanda, había tomado una decisión similar en su apartamento de Buenos Aires, luego de batallar contra la depresión. Pero la gota que rebosó el vaso cayó este viernes al conocerse que el famoso chef Anthony Burdain, quien saltó a la fama con su libro Kitchen Confidential, había sido hallado sin vida a los 61 años en su habitación del hotel en Kayserberg, en la provincia de Alsacia, Francia. Las autoridades informaron que la causa de la muerte había sido el suicidio.

Tres suicidios de personas célebres en una semana fueron suficientes para conmover y preocupar a la mayoría. En el diario The New York Times familiares de víctimas del suicidio publicaron historias de sus deudos y personas que vencieron la depresión alentaron a los que tienen conductas suicidas a pedir ayuda. “La depresión viene de diferentes lugares pero es la misma oscuridad”, “por encima de todo recuerde que la depresión es una mentirosa”, “usted es amado, valioso, por favor, busque ayuda”, “esa noche llamé a una línea de prevención de suicidio, busqué apoyo y eso me salvó”, fueron algunos de los comentarios.

La muerte por suicidio de figuras como Spade y Bourdain siempre genera un impacto mayor porque “son iconos que sirven de referencias a los demás”, dice Rodrigo Lopera Isaza, experto en el tema de suicidio del Ministerio de Salud, tanto así que incrementa la ideacion suicida, como lo halló un estudio hecho en 2003 con 2.016 personas. En el trabajo se encontró que quienes habian sido afectados por el sucidio de un famoso tuvieron 5,9 por ciento más tendencia a tener estas ideas.

Los fallecimientos, ademas de asombro, generaron una gran preocupación que llevó a muchos a preguntarse qué está pasando. La respuesta es que estas trágicas muertes son un reflejo del aumento global de los casos de suicidio, un fenómeno que ocurre en todas partes del mundo y cuyas victimas son hombres y mujeres de todas las edades. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay 800.000 suicidios en el mundo al año y en los últimos 45 años la tasa ha aumentado 65 por ciento. Los cálculos de la OMS indican que para 2030 la depresión, a la cual se asocia la conducta suicida, será la condición con mayor carga de enfermedad.

En Estados Unidos, las cifras han aumentado 25 por ciento entre 1999 y 2016. En alguno de los estados este incremento ha sido mayor al 30 por ciento. En Colombia, en 2017 hubo un incremento del 10 por ciento con respecto al año anterior y de 25 por ciento con relación a 2008. Sin embargo la tasa de individuos que se quitan la vida en países de ingresos medios como Colombia es de dos a tres veces menor a la de países de ingresos altos.

Los expertos no saben a ciencia cierta la razón detrás de ese incremento porque todos los trastornos mentales son multicausales. Sin embargo, se han identificado algunas hipótesis entre las que están los cambios acelerados que viven el mundo y que debilitan los factores protectores del bienestar mental. “Los desplazamientos, el individualismo, centrar la vida en ciertos elementos, la manera como educamos a los hijos para afrontar las dificultades son otros de esas posibilidades”, dice el experto. Para el psicoanalista Ariel Alarcón, la cada vez mayor desconexión de los seres humanos entre si y consigo mismos unida a un mayor afán por la productividad y el consumo “han generado que la gente sea autoexigente de manera implacable”, señala. “Cada vez más gente se siente vacía y sola. Vacía cuando se da cuenta de que todos los esfuerzos por adquirir y consumir no le dan sentido a su vida. Y sola porque, en ese esfuerzo por la excelencia, se olvida de crear vínculos humanos sólidos pues los demás son competidores o potenciales enemigos en los que no se puede confiar o que nunca lo van a entender”, agrega el especialista, quien adelanta una campaña para visibilizar la salud mental entre la comunidad médica.

Aunque la conducta suicida está asociada a padecer la depresión, no siempre la depresión está atada al suicidio. En Estados Unidos más de la mitad de las personas que muere por suicidio no tenian una condición mental en el momento de su muerte. En Colombia, de quienes se intentan suicidar y sobreviven, aproximadamente una tercera parte tenía diagnóstico previo de trastorno mental.

Según reportes de medios internacionales, Spade había estado luchando contra la depresión severa y la ansiedad en los últimos seis años y recibía ayuda profesional para superararla. Sin embargo, todo indica que había problemas en su vida personal, el más importante de los cuales era la separación de su esposo Andy Spade, su fiel compañero durante 24 años, quien se habia marchado de la casa hacia 10 meses. En el caso de Bourdain es muy pronto para saber. A un amigo que habló con el hace apenas un mes Bourdain le habría dicho que nunca antes se habia sentido tan feliz, lo que hace pensar en el dicho “la procesión va por dentro”. Muchos suicidas como el actor y comediante Robin Williams, quien practicamente personificaba la felicidad, en silencio libran duras batallas personales con enfermedades mentales y adicciones.

Por eso Lopera Isaza considera errado pensar que al tener estas personas fama, éxito y fortuna estuvieran inmunes al suicidio. Según el experto, el bienestar emocional y la salud mental no están determinadas por estas variables. “La conducta suicida, que incluye la ideación, intento, y suicidio, está determinada por una series de factores enttre los que estan los biológicos, la relaciones con las personas, las experiencias de vida, y si cuenta con apoyo enlas situaciones difíciles. El suicidio entonces no tiene una causa única y específica sino que en cada caso se da un interjuego de factores”, explica.

Una hipótesis, sin embargo, es que en los países de ingresos altos, pese a tener solucionados muchos factores económicos y vivir con un nivel de bienestar alto, prima el individualismo y la competencia y los individuos tienen poco apoyo emocional, el cual es crucial ante una crisis. “En nuestro contexto es por visión de túnel”, dice Lopera. “El mundo se les cierra y no ven más opciones que acabar con la vida”. Por eso recibir apoyo en momento de crisis es importante. La gente debe preguntarse siempre que lo hace feliz, quién podría ser un buen confidente, cuál es su red de sustento y cuáles son sus estrategias para lidiar con los problemas porque “ante un mismo hecho algunos son fuertes y otros se derrumban”.

Estas celebridades, por lo tanto, les recuerdan a todos que cualquiera es susceptible de padecer este problema. Lo importante es que durante la crisis pidan ayuda y la reciban. En Colombia y Latinoamérica, el principal factor para fallecer por suicidio es haber tenido un intento previo, por lo que es mas importante cuidar a estas personas.

Por fortuna, todos los colombianos tienen a alguien que les puede brindar apoyo mediante las multiples líneas de atención que ha dispuesto el Ministerio de Salud. Esa es la principal lección de los tristes eventos de esta semana: si alguien tiene una conducta suicida, busque apoyo pues siempre habrá alguien para ayudarlos. Para Lopera Isaza es importante que todos reconozcan que a veces necesitan sostén, ya sea físico o emocional. “Cuando alguien se fractura, hay un dolor momentáneo y una reducción de capacidad motriz, pero usamos férulas y muletas como soporte temporal para superar la incapcacidad”. En las crisis mentales, que aparecen cuando una situación supera las herramientas que tiene el individuo para soportarla, la muleta es el apoyo profesional y familiar. “Eso es lo que ayuda a contenerlo mientras está débil”.