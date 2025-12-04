Suscribirse

Venezuela eligió reina de belleza en medio de la tensión militar con EE.UU.

La ganadora, Vegas Goetz, es hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990.

Redacción Mundo
5 de diciembre de 2025, 3:48 a. m.
Clara Vegas
Clara Vegas | Foto: Instagram/ClaraVegasgoetz

Venezuela eligió el jueves, 4 de diciembre, a su reina de belleza en una noche cargada de luces, música y muchas lentejuelas que algunos en la audiencia vieron como un respiro ante la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

La candidata del estado Miranda, Clara Vegas Goetz, representará a Venezuela en el certamen de Miss Universo en 2026. Sucede a Stephany Abasali, que terminó segunda finalista en este concurso internacional de hace dos semanas.

Uno de los espectáculos de mayor tradición, el Miss Venezuela se celebró por tercer año consecutivo en la terraza de un centro comercial de Caracas, lejos del lujo de los grandes escenarios del pasado en este país en crisis.

Muchos en el público acudieron con vestidos largos de lentejuelas y tacones altos, o esmoquin.

Un petardo sonó de repente a lo lejos. “¡Ay, nos invadieron!”, bromeó una mujer. Es un chiste recurrente desde que Estados Unidos movilizó al Caribe al mayor portaviones del mundo junto a buques de guerra, aviones de caza y miles de soldados.

Contexto: Así operan los militares de EE. UU. a pocos kilómetros de Venezuela: las nuevas imágenes del despliegue militar en el Caribe

Washington sostiene que el despliegue forma parte de operaciones contra el narcotráfico, aunque el dictador venezolano, Nicolás Maduro, insiste que el objetivo es derrocarlo y apoderarse de las riquezas del país.

Jorge Guillén y Jean Piero Torrealba, maquilladores de 52 y 45 años, asisten religiosamente al Miss Venezuela. Desde la tribuna de cemento, aplaudieron, comentaron, hicieron sus pronósticos.

“Esto te saca de esa realidad”, dijo Torrealba a la AFP sin referirse directamente a la crisis con Estados Unidos. Es un tema delicado en Venezuela.

“En Venezuela primero es el Miss Venezuela, luego el béisbol y tercero el fútbol”, señaló por su parte Oswan Vegas, estudiante de 23 años.

El desfile en traje de baño celebró “la venezolaneidad”, según el presentador. Y en el último desfile de Abasali hubo música dedicada a Venezuela con trajes típicos y muchas banderas.

Contexto: Esta es la extravagante cifra que le pidió Nicolás Maduro a Donald Trump para huir de Venezuela

Vegas Goetz es hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990, y figuraba entre las favoritas.

“Nosotros como venezolanos trabajamos por el futuro”, dijo en inglés para remendar una torpe respuesta en español. “Trabajamos por un futuro más brillante. Amor, paz y felicidad”.

Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos.
Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

El Miss Venezuela ha debido reinventarse tras las dificultades económicas de este país caribeño y un grave escándalo de explotación sexual.

Con información de AFP*

