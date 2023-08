Superalimento para reforzar el sistema inmunológico y eliminar el estrés

Pérdida de peso

Además, contiene minerales como el zinc, cobre, manganeso y magnesio. Estas vitaminas y minerales aceleran el metabolismo y evitan la absorción de grasas. A esto se suma que algunos de estos micronutrientes, como el zinc y la vitamina C, han demostrado ser capaces de mejorar la función inmune.

Por otro lado, es un compuesto que posee entre 55 % y 75 % de proteínas. Esto hace que sea un alimento ideal en las dietas. No obstante, presenta ciertas deficiencias en algunos de los aminoácidos esenciales, por tratarse de un alimento vegetal.

Por último, esta alga es baja en calorías. Una cucharadita de espirulina contiene solo 20 calorías, aproximadamente. El consumo regular de este complemento satisface una importante cantidad de las necesidades nutricionales del cuerpo. Un estudio publicado en Medicine and Science in Sports and Exercise indica que es un alimento que destaca por su capacidad para reducir la sensación de fatiga.