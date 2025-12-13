El país de Latinoamérica que consume tres veces más arroz que China

Brasil se consolidó este año como el principal mercado de arroz de América Latina: su demanda interna se estimó en alrededor de 7,1 millones de toneladas, una cifra que lo coloca en el décimo lugar del ranking mundial de consumidores y lo convierte en el único país no asiático dentro del top 10.

El dato suena aún más rotundo cuando se compara regionalmente. El volumen de arroz que demanda Brasil supera más de tres veces las estimaciones de países como Perú y Colombia, según los análisis publicados este año sobre consumo global. Esa diferencia responde, en parte, al tamaño de su población y a la presencia cotidiana del arroz en la gastronomía brasileña, donde suele acompañar casi cualquier comida.

A nivel global, el arroz sigue siendo uno de los pilares de la alimentación: en 2025, el consumo mundial se ubicó alrededor de los 520-540 millones de toneladas, y China e India mantienen los primeros puestos con consumos que superar ampliamente a los del resto del planeta.

China, por ejemplo, registró consumos en torno a 192,8 millones de toneladas este año, mientras que India cerca de 140,3 millones.

¿Por qué Brasil aparece tan destacado?

No es solo consumo. Brasil combina una demanda interna elevada con capacidad productiva suficiente para abastecer gran parte de esa demanda, además de ocupar puestos importantes en el comercio regional de arroz. Esa doble condición explica por qué el país figura entre los principales actores del mercado a pesar de no pertenecer a la región asiática, tradicional epicentro del cereal.

El arroz sigue siendo un alimento central para miles de millones de personas: en 2025 se estimó que alrededor de 3.500 millones de personas consumen arroz molido a diario, es decir, más del 60% de la población mundial. En varias naciones de Asia y África el arroz aporta hasta la mitad de la ingesta calórica diaria.

En comparación con Brasil, países como Colombia y Perú registran consumos de arroz significativamente menores, lo que refleja diferencias claras en el tamaño del mercado y en la demanda interna.

Mientras Brasil demandó alrededor de 7,1 millones de toneladas este año, Perú y Colombia quedaron muy por detrás, con volúmenes que representan menos de un tercio de la cifra brasileña. Esa diferencia se explica tanto por la población como por la tradición del arroz en la dieta cotidiana de cada país.

Para gran parte de la población mundial, el arroz no es solo un acompañamiento, sino un alimento central en la dieta diaria. Además, se consume de diversas formas: molido, integral, en sopas, guisos y productos procesados.

Más allá de su aporte energético, el arroz también contiene vitaminas del complejo B, minerales como hierro y el magnesio, y fibra en su versión integral, lo que lo convierte en un alimento nutritivo cuando forma parte de la alimentación cotidiana.