La descomunal cifra de carros que venderá China en 2025; nivel de exportaciones lo consolida como el país más poderoso de la industria

El mercado automotriz en Colombia viene entregando cifras bastante positivas en los últimos años; de hecho, las 200.000 unidades vendidas en 2024 fueron superadas en tan solo los 10 primeros meses de 2025, proyectando un incremento de por lo menos, 40.000 unidades cuando culmine el año.

China fue, en 2024, el país que más exportó vehículos al mundo, superando a Japón por primera vez en la historia. | Foto: Getty Images

En este sentido, Colombia viene superando algunas barreras que han permitido la consolidación de modelos híbridos o eléctricos, que sumados a los que funcionan con motores a combustión, que son la gran mayoría, siguen animando una industria que ha venido teniendo un crecimiento sostenido desde 2023, cuando se vendieron 186.222 unidades,

Aunque para el mercado colombiano estas cifras son positivas y hablan de una reactivación, a la hora de compararse con China, los resultados obtenidos son mínimos, teniendo en cuanta la magnitud del gigante asiático.

¿Cuántos carros espera vender China en 2025?

Según explicó Chen Xu, secretario general adjunto de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), la venta de carros en su país espera imponer un nuevo récord al finalizar 2025.

Las cuentas presentadas para el mercado doméstico le apuntan a que esperan alcanzar los 34′000.000 de unidades vendidas, cifra absolutamente contundente en la que 16 millones serían de la categoría NEV, en la cual se incluyen autos eléctricos, híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida.

China ha casi que duplicado la exportación de vehículos en los últimos cuatro años. | Foto: Getty

Si esta cifra parece ser extraordinaria, a la hora de hablar de las exportaciones de vehículos desde China el resultado también habla por si solo sobre el poderío y la relevancia que están teniendo las marcas de este país en el mundo entero.

Según las proyecciones, se estima que China enviará al mundo, al finalizar el 2025, un total de 6,8 millones de unidades, lo que ratifica a esta nación como potencia en el mundo de los vehículos.

Este monto confirma el crecimiento sostenido de este rubro en los últimos años, pues en 2022 exportó 3,11 millones de unidades; en 2023 4,91 millones; y en 2024, 5,86 millones.

Si los pronósticos se cumplen, que es lo más seguro, China poría repetir la hazaña lograda en 2024 cuando por primera vez superó a Japón como el mayor país exportador de vehículos.

¿Por qué China ha tenido éxito en la venta de vehículos al exterior?

La estrategia de China ha tenido un éxito global gracias a la firme penetración de diferentes mercados en Europa, Oriente Medio, Suramérica y Asia, impulsada por las diferentes marcas que han incursionado con grandes resultados.

Otro de los puntos clave es la forma como las compañías chinas han organizado su red de distribución, con una fuerte inversión en redes comerciales, plantas en el extranjero e infraestructuras logísticas.

Por último, poseer la cadena de suministro más completa e importante del mundo, de la que incluso se surten compañías europeas, japonesas o norteamericanas, le permite manejar unos costos de producción mucho más cómodos que se ven reflejados en los precios que ofrecen al público.

La poderosa cadena de distribución que tiene China le ha permitido ahorrar costos y ofrecer precios más competitivos. | Foto: Getty Images

Un potente nivel de producción

China viene trabajando muy fuerte y cabalgando a paso firme superando marcas que dejan en evidencia el nivel de industrialización y de tecnología que tienen los chinos.